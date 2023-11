Berlin. Teenie-Schwarm, Musik- und Fernsehstar, Angeklagter. Wer ist Ofarim und warum machte ihn ausgerechnet eine Bravo-Lovestory so bekannt?

In seiner Biografie aus dem Jahr 2021 sagte Gil Ofarim, er sei wahrscheinlich „blind oder besoffen“ gewesen, als er im Himmel das Bestellformular für sein heutiges Leben ausgefüllt habe. Anders könne es sich der Musiker und Fernsehstar nicht erklären, dass er seit seiner Kindheit alle möglichen wilden Erfahrungen gemacht hat. Wo die aktuelle Station seiner Biografie hinführt, ist noch ungewiss. Der 41-Jährige steht als Angeklagter vor Gericht. Unter anderem wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung.

Doch wer ist die Person Gil Ofarim eigentlich? Ofarims Leben beginnt am 13. August 1982, als er als erster Sohn des israelischen Musikers Abraham „Abi“ Ofarim und dessen dritter Ehefrau Sandra, einer deutschen Bürokauffrau, in München zur Welt kommt. Ofarims jüngerer Bruder Tal, ebenfalls Musiker, wird zwei Jahre später geboren.

Die Musik begleitet Gil Ofarim fast von der ersten Sekunde an. Immer wieder entert er die Bühne seines berühmten Vaters, spielt Schlagzeug, bringt sich das Gitarrespielen bei, wird zum „Kinderzimmerrockstar“. So erzählt er es in seinem Buch Freiheit in mir. Trotzdem fühlt sich Ofarim immer wieder alleine, sucht nach der Bestätigung, leidet unter der Scheidung der Eltern. Dass er, wie er sagt, ein besonders „leidensfähiges“ Kind ist und sich nie beklagt, hilft dem jungen Ofarim bei der Jagd nach Bestätigung. Und bei seinem frühen Erfolg.

Gil Ofarim steht seit Anfang November in Leipzig vor Gericht. © Unbekannt | Unbekannt

Gil Ofarim: Mit einer Bravo-Lovestory fing alles an

Als Gil Ofarim 1997 quasi über Nacht berühmt wird, ist er fast noch ein Kind. In einer Foto-Lovestory der Zeitschrift Bravo spielt er den Musiker Toby. Der Teenager mit dem kindlichen Gesicht und dem langen, glatten Haar ist fortan der Schwarm zahlreicher Gleichaltriger, in vielen Kinderzimmern hängen Poster von ihm.

Der Musikstar Gil ist geboren, als Ofarim mit 15 seine erste Single „Round‘n‘Round“ veröffentlicht. Ofarims Vater Abi managt die Karriere seines Sohnes, es folgen Konzerte und eine dreijährige Tour durch Asien. Der junge Gil hatte einst eine jüdische Grundschule und später ein städtisches Gymnasium besucht. Doch nun verlässt er die Schule, hat nach eigener Aussage irgendwann nicht einmal mehr Privatunterricht, arbeitet beinahe rund um die Uhr.

„Ein irrsinniges Pensum“, urteilt er rückblickend. Denn während die Bandmitglieder rund um seinen Bruder Tal abends noch hin und wieder weggehen, fühlt sich Gil finanziell für die Familie verantwortlich. Bis er eines Tages in Hongkong einen Schwächeanfall auf der Bühne erleidet – und am nächsten Tag trotzdem wieder für Termine bereitsteht.

Gil Ofarim als Teenager in der Show von Harald Schmidt. © PB Archive/Getty Images | Getty Images

Unter Xavier Naidoo feiert Gil Ofarim sein Comeback

Der Name „Gil“, unter dem Ofarim in jenen Jahren berühmt wird, bedeutet auf Hebräisch „Freude“. Doch die junge Karriere des Teenagers ist nicht immer positiv geprägt. „Mit 17 Jahren hatte ich alles, was ich mir je gewünscht hatte“, sagt Ofarim in seiner Biografie. „Aber: Ich war trotzdem der einsamste Junge der Welt.“

Als Ofarim 2012 an der zweiten Staffel von „The Voice of Germany“ teilnimmt und es unter Coach Xavier Naidoo ins Viertelfinale schafft, dürften die allermeisten Poster von ihm von den Kinderzimmerwänden verschwunden sein. Obwohl er auch nach der Jahrtausendwende in mehreren Fernsehproduktionen zu sehen ist und mit neuen Musikprojekten auftritt, ist es lange ruhig um den einstigen Teenie-Rockstar.

Das Comeback gelingt: In seinen Dreißigern besucht Gil Ofarim, der mittlerweile unter seinem vollen Namen auftritt und zu seinen langen Haaren Bart, Tattoos und Nasenring trägt, zahlreiche Fernsehshows – von „Schlag den Star“ über „Grill den Henssler“ bis hin zu „The Masked Singer“. Bei „Let‘s Dance“ gewinnen er und seine Tanzpartnerin Ekaterina Leonova 2017 sogar den Pokal.

Gil Ofarim beschreibt Yoga als seine Rettung

Auch privat macht Ofarim – getreu seinem Bestellungsbingo im Himmel – eine Reihe an Lebenserfahrungen: Hochzeit mit seiner Partnerin Verena Brock im Jahr 2014, die Geburten ihres Sohnes und ihrer Tochter, Scheidung im Jahr 2018, Gerüchte über eine Affäre mit Leonova bei „Let‘s Dance“. Im Mai desselben Jahres stirbt Vater Abi Ofarim.

Die Schicksalsschläge verarbeitet Ofarim unter anderem mit Yoga. In Interviews spricht er über die Kraft der indischen Lehre: „Die Haltung, anderen um jeden Preis gefallen zu wollen, habe ich schon vor Jahren abgelegt“, erklärt er dort. Diese Einstellung wird nun in den kommenden Wochen auf eine harte Probe gestellt werden.

Gil Ofarim (links) bei „The Masked Singer“ © dpa | Marcel Kusch

Gil Ofarim: Wie ein Antisemitismus-Vorwurf ihn vor Gericht brachte

Im Oktober 2021 – mitten in der Corona-Zeit – will Ofarim im Leipziger Hotel „The Westin“ übernachten. Was dabei genau vorgefallen ist, ist seit Anfang November Gegenstand eines Gerichtsverfahrens. Denn Ofarim behauptete in einem Video, ein Hotelangestellter habe ihn nicht einchecken lassen und sei ihn wegen einer Kette mit Davidstern antisemitisch angegangen.

Der Clip geht viral und tritt eine Antisemitismus-Debatte in Deutschland los. Doch dann entstehen Zweifel an Ofarims Geschichte: Auf Bildern der Überwachungskamera ist die Kette nicht zu sehen, der Mitarbeiter erstattet Anzeige wegen Verleumdung gegen Ofarim und ist heute Nebenkläger im Prozess. Zehn Verhandlungstage sind angesetzt, das Urteil wird Anfang Dezember erwartet.

Vielleicht ist bis dahin endgültig geklärt, ob Gil Ofarim an jenem Tag in Leipzig seine Kette offen trug oder nicht. Und wie der Musiker dieses Erlebnis seines ereignisreichen Lebens in Zukunft verbuchen kann.