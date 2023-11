Berlin. Michelle Hunziker zeigt auf Instagram ihre neue Liebe: Ein Osteopath ist offenbar der Mann an der Seite der Schweizer Moderatorin.

Michelle Hunziker hat offenbar einen neuen Freund. In ihren Instagram-Storys postete die 46-jährige Schweizerin Fotos, auf denen wohl auch ihr neuer Freund zu sehen ist. Dabei handelt es sich laut italienischen Medienberichten um Alessandro Carollo – einem Osteopathen aus Rom.

In den Instagram-Storys teilte Hunziker Bilder von einem gemeinsamen Wochenende, das die beiden demnach zusammen in Mailand und am Luganersee in der Schweiz verbrachten. Darin zu sehen: ein Picknick auf einem Boot und Bilder aus einem Luxusresort in der Schweiz. Außerdem waren Hunziker und Carollo zusammen in einem Windkanal zu sehen, in dem Flugsimulationen möglich sind. Carollo postete die gleichen Bilder in der Story auf seinem eigenen Social-Media-Account. Auch hatte Hunziker wohl laut mehreren italienischen Medien bereits ein gemeinsames Bild mit Carollo in ihrem Feed geteilt. Dieses war jedoch am Dienstagnachmittag nicht mehr zu sehen. Hunzikers Management reagierte bislang nicht auf eine Anfrage dieser Redaktion.

Michelle Hunziker: Neuer Freund behandelt als Osteopath offenbar Promis

Bereits seit einiger Zeit vermuteten italienische Medien, Carollo könnte Hunzikers neuer Partner sein. Laut der italienischen Zeitung „La Stampa“ ist Alessandro Carollo, ein 41-jähriger Römer, ein bekannter Osteopath, der in Italien prominente Kunden wie Belen Rodriguez und Renato Zero behandelt.

Alessandro Carollo gilt in den italienischen Medien als „Osteopath der Prominenten“. © ddp | ddp

Michelle Hunziker war bisher zweimal verheiratet: Einmal mit dem Sänger Eros Ramazzotti (60), dem sie 1998 das Jawort gab, worauf 2002 die Scheidung folgte. Ihre zweite Ehe mit Tomaso Trussardi ging Anfang 2022, acht Jahre nach der Vermählung, in die Brüche. Hunziker hat mit Ramazzotti eine Tochter, Aurora (26), und mit Trussardi zwei Töchter, Sole (10) und Celeste (8). Tochter Aurora Hunziker-Ramazzotti machte Michelle Hunziker im März dieses Jahres zur Oma.

Hunziker moderierte unter anderem ab 2009 gemeinsam mit Thomas Gottschalk die ZDF-Show „Wetten dass...?“. Bei Gottschalks letzter Sendung am 25. November wird Hunziker allerdings nicht dabei sein. Gegenüber „Bild“ stellte Gottschalk klar, dass er „keine junge, blonde Frau“ an seiner Seite brauche. Im Dezember wird Hunziker für die deutschen Zuschauerinnen und Zuschauer trotzdem zu sehen sein: Sie nimmt an der Weihnachtsausgabe von „LOL: Last One Laughing“ auf Amazon Prime Video teil.

bef