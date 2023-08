Rammstein vor Auflösung? Gitarrist Richard Kruspe befeuert Gerüchte

Ein Instagram-Post von Rammstein-Gitarrist Richard Kruspe schürt Spekulationen über eine mögliche Auflösung der Band. Rammstein hatten vergangenen Freitag ihre aktuelle Stadion-Tour mit einem Konzert in Brüssel planmäßig beendet. Unter ein Bild, das ihn mit ausgebreiteten Armen auf der Bühne zeigt, schrieb Kruspe nun: "I do not know how the future will be but in any case will be different" ("Ich weiß nicht, wie die Zukunft werden wird, aber in jedem Fall wird sie anders sein.")

Die Band steht abseits ihres musikalischen Schaffens seit Monaten im Fokus der Öffentlichkeit, nachdem viele Frauen schwere Vorwürfe gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann erhoben hatten. Dabei geht es um mutmaßlichen Machtmissbrauch und mutmaßlich übergriffiges Verhalten. Die BerlinerStaatsanwaltschaft ermittelt, es gilt die Unschuldsvermutung, Lindemanns Anwälte bestreiten die Vorwürfe. Einige Schilderungen und Berichte wurden zwischenzeitlich gerichtlich untersagt.

Im Juni schrieb die Band: "Die Vorwürfe haben uns alle sehr getroffen und wir nehmen sie außerordentlich ernst." Lindemann selbst veränderte beim Live-Auftritt in Berlin eine Textzeile und sang "Und die Sänger vögeln nicht mehr".

Rammstein: Richard Kruspe befeuert bei Fans Spekulationen über Auflösung der Band

Eine Anfrage an das Management der Band, wie Kruspes Statement zu verstehen sei, blieb zunächst unbeantwortet. Fans zeigten sich indes besorgt: "Klingt nach einem Ende der besten Band. Wir brauchen Rammstein", schrieb ein Instagram-Nutzer unter den Beitrag von Kruspe. "Wir vermissen euch, bitte haltet zusammen und macht weiter", schreibt ein anderer Nutzer.

Über ein Ende der Band war vielfach spekuliert worden. Zuletzt hatte die emotionale Reaktion von Schlagzeuger Christoph Schneider für Aufsehen gesorgt, der am Ende eines Konzerts in München seine Tränen kaum zurückhalten konnte. Schneider ist zudem bislang das einzige Bandmitglied, das sich persönlich zu den Vorwürfen gegen Lindemann geäußert hat.

Rammstein in "Adieu": "Ein letztes Lied, ein letzter Kuss"

Bereits vor der Debatte über mögliche Übergriffe gab es Trennungsgerüchte. Im November 2022 hatten Rammstein ihr Video zum Lied "Adieu" veröffentlicht. Im Refrain des Songs heißt es: "Ein letztes Lied, ein letzter Kuss. Kein Wunder wird geschehen. Adieu, Goodbye, Auf Wiedersehen." Am Ende des Clips liegen die Band-Mitglieder tot in den Hallen der Pariser Oper.

Über bevorstehende Tour-Pläne oder neue Veröffentlichungen ist aktuell nichts bekannt. Fans hatten zuletzt erwartet, dass die Band im kommenden Jahr ihr 30-jähriges Band-Jubiläum feiert – mit neuen Live-Konzerten. (bee)

