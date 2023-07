Schießerei bei Augsburg: Mann tötet drei Menschen in Mehrfamilienhaus

Bayern Mann erschießt drei Menschen in Mehrfamilienhaus in Schwaben

Im Landkreis Augsburg ereignete sich am Freitagabend eine tödliche Schießerei. In einem Mehrfamilienhaus hat ein Mann nach Angaben der Polizei zwei Frauen und einen Mann erschossen. Zwei weitere Personen habe er am Freitagabend zudem schwer verletzt.

Der 64-Jährige sei nach der Tat im bayerischen Langweid in seinem Auto angehalten worden und habe sich widerstandslos festnehmen lassen, teilte das Polizeipräsidium Schwaben Nord in Absprache mit der Staatsanwaltschaft mit. Die Umstände der Tat und die Frage, wie der mutmaßliche Täter und die Opfer zueinander standen, sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte der Sprecher weiter.

Schießerei im Landkreis Augsburg: Nach Mord zwei weitere Personen verletzt

Gegen 19.15 Uhr habe der Tatverdächtige mit einer Schusswaffe drei Personen in einem Mehrfamilienhaus in der Schubertstraße getötet, hieß es in der Mitteilung. Es handle sich um zwei Frauen im Alter von 49 und 72 Jahren und einen 52-jährigen Mann. Anschließend habe er sich in ein weiteres Haus in der Hochvogelstraße begeben und dort eine 32-Jährige und einen 44-Jährigen mit einer Schusswaffe verletzt. Die beiden würden derzeit in einem Krankenhaus behandelt, befinden sich laut der Polizei aber nicht in Lebensgefahr.

Nach Angaben der "Augsburger Allgemeinen" seien Teile der Gemeinde zeitweise abgeriegelt worden. Auch Hubschreiber kreisten um den Tatort. (fmg, dpa)

