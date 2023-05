Urlaub zu Pfingsten: Stau droht - ADAC warnt vor diesen Strecken

So oder so ähnlich könnte es am Pfingstwochenende auf vielen deutschen Autobahnen aussehen: Der ADAC erwartet massive Verkehrsstörungen.

ADAC-Prognose Stau an Pfingsten: Wo es am Wochenende besonders voll wird

Wer am Pfingstwochenende auf den Straßen in Deutschland unterwegs sein möchte, wird wohl gute Nerven brauchen: Der ADAC erwartet an den Tagen ein extrem hohes Verkehrsaufkommen. Autofahrerinnen und Autofahrer müssten sich deswegen auf teils lange Staus einstellen, so der Automobilclub.

Der Grund dafür: Es steht nicht nur ein verlängertes Wochenende an, in einigen Bundesländern starten zudem zeitgleich die Schulferien. In Baden-Württemberg und Bayern stehen die zweiwöchigen Pfingstferien an, in Rheinland-Pfalz und dem Saarland beginnen eineinhalb- beziehungsweise einwöchige Ferien. Die größten Einschränkungen könnte es laut ADAC-Prognose deswegen im Süden der Bundesrepublik geben. Zum Urlaubsverkehr kämen außerdem zahlreiche Baustellen hinzu, die das Problem noch verschlimmern könnten.

Lesen Sie auch: Ferien und Feiertage an Pfingsten 2023 – Termine im Überblick

ADAC-Prognose: Höchste Staugefahr im Süden Deutschlands

Die massivsten Verkehrsstörungen erwartet der Automobilclub am Freitagnachmittag, den 26. Mai, sowie im Süden auch noch am Samstagvormittag, den 27. Mai, und in ganz Deutschland am Pfingstmontag, 29. Mai. Der Pfingstsonntag dürfte den Prognosen zufolge hingegen eher ruhig werden.

Auf folgenden Fernstraßen und Routen könnte es laut ADAC am Pfingstwochenende besonders voll werden:

Großräume Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt, Stuttgart, München

Fernstraßen zur Nord- und Ostsee

A1 Köln – Dortmund – Bremen – Lübeck

A2 Dortmund – Hannover – Berlin

A1/A3/A4 Kölner Ring

A3 Oberhausen – Frankfurt – Nürnberg – Passau

A4 Kirchheimer Dreieck – Erfurt – Dresden

A5 Hattenbacher Dreieck – Frankfurt – Karlsruhe – Basel

A6 Kaiserslautern – Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A7 Hamburg – Flensburg

A7 Hamburg – Hannover – Würzburg – Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

A9 München – Nürnberg – Berlin

A10 Berliner Ring

A11 Berliner Ring – Dreieck Uckermark

A19 Dreieck Wittstock/Dosse – Rostock

A24 Berlin – Hamburg

A61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

A81 Stuttgart – Singen

A93 Inntaldreieck – Kufstein

A95 / B2 München – Garmisch-Partenkirchen

A96 München – Lindau

A99 Umfahrung München

Mehr zum Thema: Stau – So vermeiden Sie Warterei bei der Autofahrt

Pfingstwochenende: Auch auf den Straßen im Ausland wird es voll

Aber nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland droht Stau. Das könnte laut ADAC besonders die klassischen Strecken ins Ausland betreffen. Dazu gehören die Tauern-, Inntal-, Rheintal- und Brennerautobahn sowie die Gotthard-Route. Zudem sind in Tirol am Pfingstwochenende erstmals die Ausweich-Routen entlang der Inntalautobahn A12 für den Durchgangsverkehr gesperrt. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen deswegen auch im Stau auf der Autobahn bleiben.

Der ADAC rechnet außerdem damit, dass der Ausflugsverkehr die Straßen in Österreich und der Schweiz zusätzlich belasten wird. Das betrifft vor allem Bereiche um Seen und Naherholungsgebiete. (csr)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de