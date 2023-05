Krönung von Charles: Prinz Harry kommt – doch was ist mit Meghan?

Am Samstag wird Charles gekrönt

Fest steht nun, ob sein Sohn Harry aus den USA anreist

Am 6. Mai soll Charles III. in Großbritannien zum König gekrönt werden. Lange war nicht klar, ob Prinz Harry der Zeremonie beiwohnt. Jetzt wurde bekannt: Der Prinz kommt – allerdings ohne seine Frau Herzogin Meghan und ohne Kinder.

Der Buckingham-Palast sei „erfreut mitzuteilen, dass der Herzog von Sussex an der Krönungsmesse in Westminster Abbey am 6. Mai teilnimmt“, erklärte ein Sprecher am Mittwoch. Meghan werde derweil mit den Kindern Prinz Archie und Prinzessin Lilibet in Kalifornien bleiben.

Harry und Charles: Das Verhältnis ist angespannt

Britische Medien hatten seit Monaten darüber spekuliert, ob Harry und Meghan für die Krönungsfeierlichkeiten nach Großbritannien kommen würden. In seiner im Januar veröffentlichten Autobiografie hatte Prinz Harry eingeräumt, er habe schon „seit einer ganzen Weile“ nicht mehr mit seinem Vater gesprochen. Noch schlechter ist es um Harrys Verhältnis zu seinem älteren Bruder Prinz William bestellt.

Keine Lust auf die Krönung? Prinz Harry reist dafür zwar nach London, Meghan bleibt aber in Kalifornien. Foto: Peter Dejong/AP

Prinz Harry und Meghan hatten sich 2020 aus der ersten Reihe der Royals verabschiedet, um ein unabhängigeres Leben in Kalifornien zu führen. Seitdem sorgten sie in einem Interview mit US-Talkshowdiva Oprah Winfrey, einer Netflix-Doku-Serie und der im Januar veröffentlichten Autobiografie von Prinz Harry mit deutlicher Kritik am Königshaus für Wirbel und Unmut im Vereinigten Königreich. (fmg/AFP)

