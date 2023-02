WhatsApp: Valentinstag – Kostenlose Sprüche & Grüße

Der Valentinstag ist der Tag der Liebe

Viele Menschen wollen daher ihren Gefühlen Ausdruck verleihen

Per WhatsApp ist das einfach möglich – mit diesen Sprüchen und Grüßen

Der Valentinstag ist ein besonderer Tag, an dem viele Menschen ihrer großen Liebe ihre Gefühle mitteilen möchten. Da mittlerweile viel über Messenger-Dienste wie WhatsApp kommuniziert wird, bietet sich eine kleine Nachricht an, um dem wichtigsten Menschen seine Liebe zu zeigen. Doch nicht jedermann ist in der Lage, seine Gefühle in Worte zu fassen. Hier kommen unsere Tipps ins Spiel, um die perfekte WhatsApp-Nachricht zum Valentinstag zu schreiben.

Valentinstag: Der Tag der Liebenden existiert seit dem Mittelalter

Zum ersten Mal wurde der Valentinstag als jährlich begangenes Fest der Liebe in der "Charter of the Court of Love" erwähnt, die König Karl VI. angeblich im Jahr 1400 veröffentlicht haben soll. In dem Buch beschrieb Karl große Feste am Hof, bei denen Minnesänger in Wettbewerben zu Liebesliedern oder -poesie antraten.

Und auch die Tradition, sich zum Valentinstag kleine Botschaften oder Geschenke zu schicken, gibt es nicht erst seit gestern. Denn schon im Jahr 1797 veröffentlichte ein britischer Verleger das Werk "The Young Man’s Valentine Writer". Darin enthalten waren kurze Verse und Gedichte für Männer, die nicht dichten konnten, ihrer Angebeteten aber trotzdem einen Valentinsgruß schicken wollten. Mehr zum Thema: Valentinstag – Das muss man zum Tag der Liebe wissen

Heute können solche Verse und Sprüche ganz einfach per WhatsApp versendet werden. Eine Auswahl:

WhatsApp-Nachricht zum Valentinstag: Berühmte Zitate zum Thema Liebe

"Ein Tropfen Liebe ist mehr als ein Ozean Verstand." – Blaise Pascal, französischer Philosoph

"Glücklich allein ist die Seele, die liebt." – Johann Wolfgang von Goethe, Dichter

"Lieben ist nicht, sich gegenseitig anzusehen; sondern es ist gemeinsam in die gleiche Richtung zu sehen." – Antoine de Saint-Exupéry, französischer Schriftsteller

"Liebe ist eine Blume, deren Samen der Wind verweht und der blüht, wo er hinfällt." – Honoré de Balzac, französischer Dichter

"Du und ich, wir sind alles, was ich nicht bin." – Casper, deutscher Rapper

Nicht alle Paare können am Valentinstag zusammen sein. Umso wichtiger sind schöne Sprüche, etwa für WhatsApp. Foto: dpa

Die besten Liebeszitate aus Filmen zum Verschicken bei WhatsApp

"Liebe ist wie Sauerstoff. Liebe hat viele wunderbare Seiten. Liebe erhebt uns dorthin, wo wir hingehören. All you need is love!" – aus "Moulin Rouge", 2001

"Eines Tages wirst du wissen, was wahre Liebe ist. Es ist das Saure und das Süße. Und das Saure kenne ich, deshalb weiß ich das Süße zu schätzen." – aus "Vanilla Sky", 2001

"Ohne dich wären die Gefühle von heute nur die leere Hülle der Gefühle von damals." – aus "Die fabelhafte Welt der Amelie", 2001

"Wenn man begriffen hat, dass man den Rest des Lebens zusammen verbringen will, dann will man das der Rest des Lebens so schnell wie möglich beginnt." – aus "Harry und Sally", 1989

"Du bist die Erfüllung all meiner Gebete. Du bist ein Lied, ein Traum, ein Flüstern, und ich weiß nicht, wie ich so lange ohne dich habe leben können." – "Wie ein einziger Tag", 2004

Valentinstag: Die schönsten WhatsApp-Sprüche und Grüße aus dem Internet

" 1 Universum, 8 Planeten, 195 Länder, 809 Inseln, 7 Meere… und ich hatte das Glück Dich zu treffen."

1 Universum, 8 Planeten, 195 Länder, 809 Inseln, 7 Meere… und ich hatte das Glück Dich zu treffen." "Ich liebe Dir. Ich liebe Dich. Wie man das schreibt, dass weiß ich nicht. Ist die Grammatik auch nicht richtig. Ich liebe Dir und das ist wichtig."

"Liebe ist Arbeit, doch mit dir ist immer Mittagspause!"

"Und wenn uns viele Meilen trennen, bin ich froh, dass wir uns kennen. Du gehörst zu den Menschen, die man nie vergisst. Weil du was besonders bist."

"Eine Blume blüht bloß kurze Zeit, doch meine Liebe für dich eine Ewigkeit!"

"Ich wollte Dir etwas Schönes, Liebes, Einfühlsames und Erotisches senden, aber leider passe ich nicht aufs Display."

"Du bist der Grund, warum ich jeden Tag mit einem Lächeln aufwache. Happy Valentine‘s Day, mein Herzblatt!"

(fmg)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de