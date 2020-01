Neunjähriger zu lange an Computer - Alarm in Elektrogeschäft

Saarbrücken. Ein Neunjähriger hat in einem Laden für Elektroartikel in Saarbrücken nach Geschäftsschluss aus Versehen den Alarm ausgelöst. Er habe am Abend an einem Computer gespielt und dabei wohl die Zeit vergessen, teilte die Polizei mit. Nachdem die Angestellten das Licht gelöscht und die Alarmanlage scharf gestellt hätten, sei der Alarm losgegangen. Dabei sei aufgefallen, dass sich noch jemand in den Verkaufsräumen befunden habe.