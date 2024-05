Wolfsburg. Fürs „Open Campus“ haben sich die Ostfalia-Hochschule und die Stadt Wolfsburg zusammen getan. Dabei wird ein besonderer Platz eröffnet.

Die Ostfalia lädt an ihrem Wolfsburger Standort ein, den neu gestalteten Campus zu entdecken. Beim „Open Campus“ am Mittwoch, 29. Mai, von 12 bis 17 Uhr können Studierende und Interessierte nicht nur einen Blick hinter die Kulissen der Hochschule werfen, sondern auch allerhand zu den Angeboten und Arbeitsbereichen der Wolfsburger Stadtverwaltung erfahren, wie diese mitteilt.

„Wir wollen auch junge Menschen und Nachwuchskräfte für Wolfsburg begeistern“, erklärt Oberbürgermeister Dennis Weilmann. „Ganz wichtig ist dafür ein attraktiver und lebendiger Campus. Wir sind sehr froh, mit der Ostfalia seit Jahren eine starke und verlässliche Partnerin an unserer Seite zu haben. Gemeinsam investieren wir in die Attraktivität des Robert-Koch-Platzes, des Campus und des ganzen Handwerkerviertels.“

Robert-Koch-Platz in Wolfsburg funktioniert nach Schwammstadt-Prinzip

Folgerichtig sei der neu gestaltete Robert-Koch-Platz, der an diesem Tag offiziell eröffnet wird, auch zentraler Begegnungsort für das Campus-Fest. Umgestaltet wurde dieser laut Stadt im sogenannten Schwammstadt-Prinzip. Die zentrale Rasenfläche wurde tiefer gelegt und soll so Stauraum für versickerndes Niederschlagswasser bieten. Die Arbeiten begannen Mitte 2022 und wurden zu Beginn dieses Jahres abgeschlossen. Das Projekt wurde mit Fördergeldern aus dem Städtebauförderprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ in Höhe von 1,3 Millionen Euro bezuschusst.

Am Robert-Koch-Platz präsentiert sich unter anderem die Stadtplanung mit einem Infostand zum Handwerkerviertel und der derzeit laufenden städtebaulichen Maßnahmen. Daneben sind auch die Jugendförderung und das Integrationsreferat vertreten. Der Geschäftsbereich Soziales baut einen interaktiven Demenz-Parcours auf und das strategische Bildungsmanagement informiert über die Wolfsburger Lupe.

Auch die Ostfalia hält in Wolfsburg Mitmach-Angebote bereit

„Die Ostfalia ist stolz darauf, seit nunmehr 36 Jahren ein wichtiger Teil von Wolfsburg zu sein. Wir freuen uns, junge Menschen für die Hochschule und für die Stadt Wolfsburg begeistern zu können und blicken zuversichtlich in die Zukunft des Campus Wolfsburg“, sagt Prof. Dr. Thomas Benda, Vizepräsident für Studium, Lehre und Weiterbildung.

Die Ostfalia hält ihrerseits weitere Aktivitäten bereit. Zum Beispiel Mitmach-Angebote des Hochschulsports, Laborführungen der Fakultät Fahrzeugtechnik und Gesundheitswesen oder unterhaltsame Kurzvorträge. Daneben gibt es ein buntes Rahmenprogramm mit Glücksrad, Live-Musik und Fotocaravan. Weitere Informationen zum „Open Campus“ gibt es auf der Website der Ostfalia, Campus Wolfsburg, unter www.ostfalia.de.

