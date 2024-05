Wolfsburg. 2023 hat Anna Röhl (29) den Concept Store „Noua“ in Vorsfelde eröffnet. Warum sie jetzt auch einen Online-Shop an den Start brachte.

Die Mützen, Kerzenständer und kuschligen Strampler sind raus. Auf den Tischen liegen jetzt Schwimmbretter und Schwimmgürtel mit Zitronenmuster, Eisformen und Taucherbrillen, die mit kleinen Kirschen und Herzchen bedruckt sind. Durch das Schaufenster des Concept Stores „Noua“ fällt die Sonne, die Ladentür ist weit geöffnet. Anna Röhl hat mit ihrem Laden in Vorsfelde den ersten Saisonwechsel vollbracht – und das Geschäft erweitert.

Sieben Monate ist es jetzt her, dass Röhl im Oktober 2023 ihren Laden in der Langen Straße eröffnete. Seitdem konnte sie einige Erfahrungen sammeln. Zwischen Kinder-Bademode und UV-Schutzkleidung, Stoff-Schweinchen, Kuschelpanda und Glitzertasche, Tattoo-Stiften und Brotdosen erzählt die 29-Jährige, was es bedeutet, heute ein eigenes Geschäft zu haben.

Bei „Noua“ in Wolfsburg gibt es alles rund ums Kind

Der Kinderladen befindet sich in einem früheren Fotostudio. Röhl hat es im vergangenen Sommer komplett renoviert, parallel dazu Messen besucht und die erste Ware bestellt. Ein richtig schöner Laden mit einer tollen Auswahl, wie sie es aus Skandinavien kannte: Das war ihr Plan. Und er ging auf. Die Neueröffnung in Vorsfelde schlug bei den Kunden ein. Sehr großen Zulauf habe „Noua“ am Anfang erhalten, schildert sie. „Da waren wir sehr happy.“

Stoffpanda oder Schultüte gefällig? Vor sieben Monaten hat Anna Röhl ihren Kinderladen in Vorsfelde eröffnet. © regios24 | Helge Landmann

„Noua“ hat einige Stammkunden, beziehungsweise Stammkundinnen: Meistens sind es Mütter, die bei Anna Röhl einkaufen. Aber auch Großeltern schauen gerne in der Langen Straße vorbei. „Geschenke für Neugeborene und Geburtstagsgeschenke gehen immer gut“, erzählt die Wendschotterin. „Da werden die Kunden immer fündig.“ Sehr gut laufe alles, was nachhaltig und fair produziert sei. Zur Sommersaison hat Röhl neue Marken ins Sortiment genommen. Und das Eiscafé gegenüber sorgt für Frequenz: „Entweder gehen die Leute erst bei mir einkaufen und dann Eis essen oder andersrum.“

Wolfsburger Kinderladen-Besitzerin spürt Konsumzurückhaltung

In diesen Tagen ein Geschäft zu betreiben, ist dennoch kein Selbstläufer. Es gibt auch Durststrecken. Röhl ist mit einigen anderen Besitzern von Kinderläden vernetzt, die es auch bemerken. „Es zieht sich bei vielen durch, dass dieses Jahr ein schweres Jahr ist“, schildert die Ladeninhaberin. Das Kaufverhalten habe sich geändert, der Konsum sei gesunken.

Von Kunden, die nur einmal im Jahr Kinderkleidung oder Spielzeug kaufen, kann kein Laden existieren. „Nur offline funktioniert heute nicht mehr“, sagt Anna Röhl. Sie hatte von Anfang an geplant, zusätzlich einen Online-Shop zu betreiben – auch, um sich einen größeren Kundenkreis zu erschließen. In der Woche nach Ostern ist der Shop an den Start gegangen. Selbst gebaut, mithilfe einer fachkundigen Bekannten. Alles, was es bei „Noua“ in Vorsfelde gibt, gibt es jetzt auch im Internet.

Ein Online-Shop soll größere Kundenkreise erschließen

Dort muss es nun nur noch von potenziellen Kunden gefunden werden, die im Netz auf eine Fülle an Online-Shops treffen. Röhl, die auch als Hochzeitsplanerin tätig ist, arbeitet mit einigen Influencern zusammen, um Aufmerksamkeit für ihr Geschäft zu schaffen. Und sie hofft auf Mund-zu-Mund-Propaganda. Instant-Erfolge erwartet sie nicht. „Es dauert, bis so etwas von alleine läuft.“

Ihre Stammkunden hält sie regelmäßig auf Instagram darüber auf dem Laufenden, was es gerade Neues gibt bei „Noua“. Für die Händler vor Ort sei es wichtig, dass Kunden in die Geschäfte kommen und Geld in der eigenen Stadt lassen, betont die Wolfsburgerin. „Nur so können wir uns wieder eine schöne Innenstadt und einen schönen Handel aufbauen.“

