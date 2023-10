Einkaufen in Wolfsburg

Einkaufen in Wolfsburg Spielzeug, Kleidung, Deko: Neuer Laden öffnet in Vorsfelde

Trendiges für Familien verkauft Anna Röhl ab Samstag im Concept Store „Noua“ in Wolfsburg-Vorsfelde.

Vorsfelde Urlaube in Skandinavien haben die Wolfsburgerin Anna Röhl auf eine Geschäftsidee gebracht. Am Samstag eröffnet sie ihren Laden „Noua“ in Vorsfelde.