Wolfsburg. Mehrere Müllcontainer brannten am Mittwoch in Westhagen. Schon in der Vergangenheit zündeten Unbekannte Container in dem Viertel an.

Unbekannte haben am späten Mittwochabend erneut mehrere Müllcontainer im Dresdner Ring in Westhagen in Brand gesetzt. Gegen 23.05 Uhr verständigten mehrere Zeugen die Feuerwehr, dass einige Mülltonnen in Flammen stünden, informiert die Polizei. Die Feuerwehr löschte die brennenden Mülltonnen und verhinderte ein Übergreifen auf umliegende Gebäude. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ähnliche Brände gab es im Mai in dem Wolfsburger Stadtteil bereits mehrere: Erst in der Nacht zu Dienstag hatten Unbekannte zwei Behälter in der Jenaer Straße in Brand gesetzt. Zwei Wochen zuvor brannten im Dresdener Ring und in der Jenaer Straße im Wolfsburger Stadtteil Westhagen insgesamt fünf Müllcontainer. Die Polizei bittet Anwohnerinnen und Anwohner nun, besonders in den späten Abendstunden und in der Nacht aufmerksam zu sein und auffällige Personen sofort zu melden. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Wolfsburg unter der Rufnummer 05361 46460 entgegen.

red

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen: