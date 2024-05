Wolfsburg. Am Dienstagabend hält sich eine junge Frau an einem Waldstück hinter dem Hallenbad Sandkamp auf, als ein Mann sie plötzlich festhält.

In der Stellfelder Straße im Wolfsburger Stadtteil Sandkamp ist es am Dienstagabend zur sexuellen Belästigung gekommen. Das teilt die Polizei mit. Demnach hielt sich eine 17-Jährige gegen 19 Uhr in einem Waldstück hinter dem Hallenbad auf, als sich ein ihr unbekannter Mann nährte. Unvermittelt berührte er sie unsittlich und hielt sie fest.

Polizei ermittelt nach sexuellem Übergriff in Wolfsburg

Durch einen Tritt konnte sich die junge Frau losreißen und flüchten. Der unbekannte Mann ist zirka 20 bis 30 Jahre alte und etwa 1,90 Meter groß. Er hat schwarze Haare und war mit einem weißen Pullover bekleidet. Die Polizei bittet Zeugen beziehungsweise Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer (05361) 46460 bei den Ermittlern zu melden.

