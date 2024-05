Wolfenbüttel. Der Betroffenenrat Nord solidarisiert sich mit dem Wolfenbütteler Pfarrer. Er ruft dazu auf, seine Arbeit zu würdigen.

Der Betroffenenrat Nord besteht aus Personen, die direkt oder als Angehörige von schwerster sexueller Gewalt durch Priester oder andere Mitarbeiter der katholischen Kirche betroffen sind – und dennoch: Der Betroffenenrat Nord solidarisiert sich mit Matthias Eggers, Priester des Bistums Hildesheim, Pfarrer in Wolfenbüttel.

Aus der Mitteilung des Betroffenenrats Nord geht hervor: Pfarrer Eggers wurde von Bischof Heiner Wilmer aufgefordert, freiwillig vom Amt des Pfarrers zurückzutreten und in eine Auszeit zu gehen – andernfalls behält sich der Bischof ein Amtsenthebungsverfahren vor. Grund hierfür ist, dass der Pfarrer die mangelnde Aufarbeitung in seinem Bistum in einem Interview scharf kritisiert hat, womit er aus Sicht der Bistumsleitung dem Volk Gottes Schaden zugefügt habe.

Pfarrer Eggers wird von vielen Betroffenen im Bistum (und darüber hinaus) sehr geschätzt, da er Sprachräume für das oft Unsagbare eröffnet, zuhört, sich persönlich engagiert, Betroffene begleitet, kurz: Ein Seelsorger ist. Deshalb suchen etliche Betroffene, nach Angaben der Mitteilung, aktiv den Kontakt zu ihm. Wie viele unsägliche Leidenswege er gehört, gelesen und begleitet hat und immer noch begleitet, das weiß nur er selbst. Auch die meisten Mitglieder des Betroffenenrats stehen in gutem Kontakt zu ihm und schätzen ihn für sein Engagement sehr.

Schadet Pfarrer Eggers Gottesvolk?

Das Bistum Hildesheim will sich für schonungslose Aufarbeitung einsetzen, der Bischof „jeden Stein umdrehen“ – und wirft dem Priester in seinen Diensten, der sich so konsequent wie kein anderer Geweihter im Bistum Hildesheim, für die Betroffenen einsetzt, vor, dem Gottesvolk zu schaden? Missbrauch, Vertuschung, Täterschutz schaden dem Volk Gottes und der Glaubwürdigkeit der Kirche – Mitgefühl, Engagement und Kritik, mag sie auch scharf sein, nicht.

Wir rufen Bischof Wilmer auf, sein Ultimatum zu überdenken, Pfarrer Eggers als Seelsorger wertzuschätzen und sein Wissen um die Verletzungen von Betroffenen zu würdigen und zu nutzen. „Wer heilt, hat Recht!“, diesen Satz sagte der Bischof unlängst auf einer Veranstaltung – Pfarrer Eggers heilt, hilft, schaut hin und benennt, was für Aufarbeitung notwendig ist.

Lassen Sie es ihn weiterhin tun!

Ilona Düing, Rudolf Kastelik, Nicolas Knuth, Raphael Ohlms, Andreas Peters, Nicole Sacha, Eva Stuhlmann, Norbert Thewes

red