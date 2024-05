Salzgitter. Nach ihrem Einbruch scheiterten die Täter an der Flucht. Außerdem sorgten brennende Container für Alarm. Der Polizei-Überblick für Salzgitter.

Am Dienstagabend, 21. Mai, sind Unbekannte auf ein Betriebsgelände an der Bahnhofsstraße in Salzgitter eingebrochen. Wie eine aufmerksame Zeugin beobachtete, drangen dort gegen 21 Uhr mehrere Personen in ein Gebäude ein. Sie öffneten und beschädigten dabei zahlreiche Behältnisse, teils gewaltsam, meldet die Polizei Salzgitter. Insbesondere stahlen die Täter Schlüssel von Dienstfahrzeugen und entwendeten damit einen VW Golf, der auf dem dortigen Pendlerparkplatz stand.

Ihre Flucht missglückte jedoch: Die Täter kollidierten auf der Fahrt mit einem Zaun und drei weiteren Fahrzeugen. Insgesamt verursachten sie am Dienstagabend einen Schaden von mindestens 30.000 Euro. Der 18-jährige Fahrer flüchtete von der Unfallstelle, konnte jedoch dank Zeugenhinweisen gefasst werden. Wie die Ermittlungen und eine Blutabnahme durch die Polizei ergaben, war er sowohl alkoholisiert als auch ohne Fahrerlaubnis unterwegs gewesen.

Brandstiftung in Lebenstedt - Polizei sucht Zeugen

Auch in Salzgitter Lebenstedt wurde am frühen Montagmorgen, 22. Mai, die Polizei auf den Plan gerufen: Gegen 3.30 Uhr zündeten Unbekannte offensichtlich mit Absicht drei Papiercontainer in der Swindonstraße an. Laut Polizei zerstörte das Feuer die Container vollständig, ein Schaden von mindestens 1500 Euro entstand. Unter der Telefonnummer (05341) 18970 bittet die Polizei Salzgitter nun um Zeugenhinweise.

Einbrecher beschädigen Kindertagesstätte – Vogelhaus betroffen

Ebenfalls in Lebenstedt sind Unbekannte über das Wochenende auf das Gelände einer Kindertagesstätte an der Erich-Ollenhauer-Straße eingedrungen. Im Zeitraum von Freitag, 17. Mai, um 19 Uhr bis Dienstag, 21. Mai, um 7 Uhr beschädigten die Täter zahlreiche Ziegelsteine, Keramikfiguren und ein Vogelhaus. Dabei richteten sie laut Polizeimeldung einen Schaden von mindestens 150 Euro an.

Die Polizei Salzgitter bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05341) 18970 zu melden.

