Salzgitter/Braunschweig. Tim Richter erfüllt sich einen Traum: Anfang Juni startet er beim Ironman in Hamburg. Seine Trainingseinheiten nutzt er für einen guten Zweck.

Vor ein paar Jahren schaffte es Tim Richter lediglich, einmal um den Salzgittersee zu laufen. Knappe fünf Kilometer. Jetzt wartet eine ganz andere Herausforderung auf ihn. Anfang Juni startet er beim Ironman in Hamburg. Laufen (42,3 Kilometer), Radfahren (178 Kilometer) und Schwimmen (3,8 Kilometer) stehen dann auf dem Programm. Der Weg zur Teilnahme in Hamburg war lang und schweißtreibend. Die vielen Trainingsstunden und -kilometer, die der gebürtige Salzgitteraner investiert und zurückgelegt hat, nutzt Richter, um Spenden für das Braunschweiger Kinderhospiz zu sammeln.

Früher spielte der 36-Jährige Fußball und probierte sich für zwei Jahre auch mal in der zweiten Mannschaft der New Yorker Lions aus – weil er American Football spannend findet. Doch Mannschaftssport und Schichtarbeit unter einen Hut zu bekommen, ist schwierig. Vor allem, wenn man zu Hause auch noch Frau, sechsjährige Zwillinge und Dackel hat. Also musste ein neues Hobby her – mit flexiblen Trainingszeiten. Im November 2022 startete er mit dem Ausdauersport.

Gebürtiger Salzgitteraner trainiert für den Ironman in Hamburg

Seitdem trainiert er circa acht Stunden pro Woche. Mal starten seine Läufe direkt vor seiner Haustür in Söhlde, Landkreis Hildesheim. Mal schnappt er sich seine Kinder und sie fahren zwei Runden Fahrrad um den Salzgittersee. Auch Schwimmen hat er in seinen Trainingsplan integriert – mal im Schwimmbad in Salzgitter, mal in Seen. „Manchmal verbinde ich mein Training auch mit dem Arbeitsweg oder trainiere vormittags, wenn meine Frau arbeitet und meine Kinder im Kindergarten sind“, sagt Richter. Er arbeitet in der Instandhaltung bei der Salzgitter AG und versucht, sein Training in seinen Alltag zu integrieren.

Mittlerweile hat er schon an mehreren Wettkämpfen teilgenommen. Unter anderem ging er beim Sprint-Triathlon am Tankumsee in Gifhorn oder beim Triathlon in Hamburg an den Start. Seine Generalprobe war bereits im vergangenen September, als er am Ironman 70.3 in Zell am See teilnahm. Ein halbes Jahr später, am 2. Juni, steht er an der Startlinie des Ironman. Und da hat er sich eine ganze Menge vorgenommen: 3,8 Kilometer Schwimmen in der Außenalster, 178 Kilometer Radfahren und 42,3 Kilometer Laufen.

Salzgitteraner nimmt am Ironman in Hamburg teil: Laufen und Radfahren sind Prioritäten auf seinem Trainingsplan

Noch nie hat er die kompletten Distanzen des Ironmans trainiert. Stattdessen versucht er, mindestens einmal pro Woche drei Stunden am Stück Fahrrad zu fahren. Dafür hat er sich extra ein neues Rad gekauft, ein Rennrad, etwas umgebaut, sodass er es auch beim Triathlon nutzen kann. Dabei können die Strecken zwischen 30 und 100 Kilometern variieren. Wenn er seine Laufschuhe schnürt, schafft er mittlerweile eine Pace von 4 Minuten und 35 Sekunden. Sein Rekord. Gestartet sei er bei 7 Minuten pro Kilometer. „Wenn ich im Wohlfühlbereich laufe, schaffe ich es, einen Kilometer in fünf Minuten zu laufen“, sagt der Sportler. Im Schnitt laufe er eineinhalb Stunden am Stück – so sieht es zumindest sein persönlicher Trainingsplan vor. Mittlerweile reduziere er aber schon seine Trainingseinheiten, um am Wettkampftag seine volle Leistung abrufen zu können.

Ironman auf Hawaii inspiriert Tim Richter zum Langdistanz-Triathlon-Wettbewerb

In Hamburg startet er mit seiner unbeliebtesten Disziplin – Schwimmen. „Das Gute am Triathlon ist aber, dass der Sport ziemlich abwechslungsreich ist“, sagt Richter. Trotzdem bevorzuge er Radfahren oder Laufen. Warum er sich für den Ironman entschieden hat? „Ich habe Videos und Bilder vom Ironman auf Hawaii gesehen. Ich muss immer daran denken, wie es die Menschen da mit ihren letzten Kräften über die Ziellinie geschafft haben“, erinnert sich der Familienvater. Weiter: „Das hat mich immer fasziniert und ich hatte mir vorgenommen, das noch vor meinem 30. Geburtstag zu schaffen.“

„Ich will für meine Kinder ein Vorbild sein. Ich will ihnen zeigen, dass man alles erreichen kann, wenn man hart dafür arbeitet.“ Tim Richter

Aus seinem Vorhaben wurde nichts. Lag es am mangelndem Training? An der Geburt seiner Kinder? Es gebe viele Gründe, warum der gebürtige Salzgitteraner sein Vorhaben erst jetzt umsetze. „Ich will für meine Kinder ein Vorbild sein. Ich will ihnen zeigen, dass man alles erreichen kann, wenn man hart dafür arbeitet“, sagt Richter. Und das können seine Söhne hoffentlich am 2. Juni in Hamburg sehen. Denn unterstützt wird der 36-Jährige von seiner Familie und Freunden. „Ins Ziel schaffe ich es auf jeden Fall“, sagt Richter. Er habe einen großen Ehrgeiz. Auch wenn die Tagesform und auch das Wetter am Wettkampftag eine wichtige Rolle spielen.

Salzgitteraner Triathlet sammelt Spenden für das Kinderhospiz in Braunschweig

Und am Ende laufe er nicht nur um des Ironmans Willen. Seine „Fans“ sind es auch, die ihm bei seinem Vorhaben unterstützen, Spenden für das Kinderhospiz zu sammeln. Für jeden gelaufenen Trainings-Kilometer bis zum Start seines Langdistanz-Triathlon-Wettbewerbs. Los ging die Aktion bereits bei seiner Teilnahme beim Iron Man 70.3. „Unseren Kindern geht es gut, aber andere Kinder haben ein schweres Schicksal. Mir war es ein Herzenswunsch, den Kindern zu helfen“, erzählt Richter.

Seinen Spendenaufruf startete er auf seiner Instagram-Seite „my.way.to.ironman“. Mittlerweile habe er Unterstützer, die einen Cent-Betrag pro gelaufenen Trainings-Kilometer laufen oder eine Pauschale zahlen. Wie viele Spenden genau zusammen gekommen sind, weiß Richter noch nicht. Er gehe aber von 1000 Euro aus. Und die Summe kann noch mehr anwachsen: Für die Aktion hat der Sportler eine gofundme-Seite eingerichtet. Unter https://gofund.me/2575544d werden noch Spenden entgegengenommen.