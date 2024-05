Gifhorn. Ein 18-jähriger Motorradfahrer ist am Montagmorgen mit einem Auto kollidiert. Der junge Mann musste medizinisch versorgt werden.

Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht von Sonntag auf Montag ist ein 18-Jähriger verletzt worden. Der Mann fuhr mit seinem Motorrad auf der Braunschweiger Straße in Gifhorn aus der Innenstadt kommend in Richtung Süden. Gegen 23.30 Uhr überfuhr er die Kreuzung mit dem Sonnenweg und der Alfred-Bessler-Straße und kollidierte mit einem Auto, berichtet die Polizei.

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hinter dem Kreuzungsbereich und der anschließenden Zufahrt zum Sportgelände befindet sich neben der Fahrbahn ein Parkstreifen. Eine 24-Jährige fuhr von diesem mit ihrem Pkw auf die Fahrbahn. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Auch interessant

Der 18-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht

Der 18-Jährige stürzte daraufhin und zog sich Verletzungen entlang der rechten Körperseite zu. Das medizinische Personal versorgte ihn vor Ort und brachte ihn mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Die beiden Fahrzeuge wurden beschädigt, waren jedoch noch fahrbereit. Für den Zeitraum der polizeilichen Aufnahme war die Unfallstelle für den Verkehr gesperrt.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red