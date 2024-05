Braunschweig. In Bienrode ist eine 87-jährige Frau Opfer von bislang unbekannten Trickbetrügern geworden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Am Samstag ist es im Braunschweiger Stadtteil Bienrode zu einem Trickbetrug gekommen. Eine 87-jährige Frau erhielt bereits zwei Tage zuvor einen Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters, der ihr mitteilte, dass sie von einer korrupten Kassiererin Falschgeld erhalten habe. Diesen Anruf konnte die Seniorin als Betrug entlarven und brachte den Vorfall zur Anzeige, teilt die Braunschweiger Polizei mit.

Einen weiteren Anruf erhielt sie schließlich am Samstagvormittag. Diesmal meldete sich ein vermeintlicher Polizeibeamter, der von „Verdächtigen“ in der Nachbarschaft sprach, die sogar „Leuten ins Bein schießen“ würden. Die Seniorin packte auf Anweisung des Mannes zwei Taschen mit Bargeld, Medikamenten und Bekleidung und übergab sie rund drei Stunden später an einen Abholer.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden beläuft sich auf eine mittlere fünfstellige Summe.

