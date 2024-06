Braunschweig. Braunschweigs Staatsanwaltschaft wirft dem 47-Jährigen Vergewaltigungen und sexuellen Missbrauch vor. So läuft der Prozess.

Ziemlich wahrscheinlich ist dies der Prozess in Braunschweig, der in diesem Jahr das größte Medienecho auslöst: Christian B. ist der Hauptverdächtige der Staatsanwaltschaft im Fall Madeleine McCann – und deshalb seit 2020 im Fokus. Vor dem Braunschweiger Landgericht steht er aber nun, weil er wegen verschiedener Sexualdelikte angeklagt ist.

29 Verhandlungstage hatte die Jugendstrafkammer des Landgerichts ursprünglich für den Prozess bis Ende Juni angesetzt. Unsere Zeitung begleitet das Geschehen vor Gericht. In dieser Übersicht können Sie in chronologischer Reihenfolge all das nachlesen, was sich bislang in Saal 141 ereignet hat. Für detaillierte Information klicken Sie auf die einzeln verlinkten Berichte.

Christian B. vor dem Landgericht Braunschweig – eine Chronologie

Fotostrecke: Erster Prozesstag gegen Christian B. in Braunschweig Blick am Morgen auf das Landgericht Braunschweig: Einige Kameraleute haben sich postiert. Das Interesse an dem Prozess gegen Christian B., Verdächtiger im Fall Maddie, wegen fünf Sexualdelikten ist groß. © FMN | Hendrik Rasehorn Ein Bus fährt am frühen Morgen vor dem Landgericht in Braunschweig entlang. (Aufnahme mit langer Belichtungszeit und Fisheye-Objektiv) © DPA Images | Moritz Frankenberg Der Prozessbeginn gegen Christian B. am Landgericht Braunschweig zieht einiges Interesse auf sich. In der Münzstraße haben sich am Morgen Zuschauer wie Medienvertreter postiert. © FMN | Christina Wicke Einsatzfahrzeuge der Polizei parken am Morgen vor dem Landgericht. © DPA Images | Moritz Frankenberg Der Prozessbeginn gegen Christian B. am Landgericht Braunschweig zieht einiges Interesse auf sich. Vor dem Haupteingang haben sich am Morgen Zuschauer wie Medienvertreter postiert. © FMN | Christina Wicke Medienvertreter warten zu Prozessbeginn gegen den Angeklagten Christian B. vor dem Landgericht Braunschweig auf Einlass. © DPA Images | Julian Stratenschulte Blick am Morgen auf das Landgericht Braunschweig: Die Anwälte treffen gegen 8 Uhr ein, gefilmt von zahlreichen Medienvertretern. © FMN | Hendrik Rasehorn Blick am Morgen auf das Landgericht Braunschweig: Die Anwälte treffen gegen 8 Uhr ein, gefilmt von zahlreichen Medienvertretern. © FMN | Christina Wicke Der Prozessbeginn gegen Christian B. am Landgericht Braunschweig zieht einiges Interesse auf sich. Etwa eine halbe Stunde vor dem geplanten Start stehen noch viele Menschen vor dem Haupteingang. © FMN | Hendrik Rasehorn Der Prozessbeginn gegen Christian B. am Landgericht Braunschweig zieht einiges Interesse auf sich. Etwa eine halbe Stunde vor dem geplanten Start stehen noch viele Menschen vor dem Haupteingang. © FMN | Hendrik Rasehorn Ein Fahrzeug der Justiz fährt am Morgen des Prozessbeginns gegen Christian B. in einen Innenhof vom Landgericht. © DPA Images | Moritz Frankenberg Im Fahrzeug der Justiz: der Angeklagte. © DPA Images | Moritz Frankenberg Medienvertreter warten zu Prozessbeginn vor einer Sicherheitsschleuse. © DPA Images | Julian Stratenschulte Polizisten stehen vor dem Landgericht und werden von einer Kamerafrau gefilmt. © DPA Images | Moritz Frankenberg Prozessbeteiligte und Zuschauer warten zu Prozessbeginn gegen den Angeklagten Christian B. in einem Gerichtssaal im Landgericht Braunschweig auf den Beginn des Prozesses, der sich verzögert hat. © DPA Images | Julian Stratenschulte Die Vorsitzende Richterin Uta Engemann (Mitte) steht mit den Richtern Timo Schmidt (links) und Anke Hesse (rechts) zu Prozessbeginn im Gerichtssaal im Landgericht Braunschweig. © DPA Images | Julian Stratenschulte Lisa Rust, Pressesprecherin Landgericht Braunschweig, spricht am ersten Tag im Prozess gegen den Angeklagten Christian B. im Landgericht Braunschweig vor Medienvertretern. © DPA Images | Julian Stratenschulte Die Anwälte des Angeklagten Christian B. beantworteten ebenso Fragen von Medienvertretern. © DPA Images | Julian Stratenschulte Sie sind die Anwälte des Angeklagten: Atilla Aykac (von links nach rechts), Dennis Bock, Friedrich Fülscher und Philipp Marquort. © DPA Images | Julian Stratenschulte Ein Fahrzeug der Justiz verlässt mit dem Angeklagten Christian B. am ersten Prozesstag den Innenhof vom Landgericht. © DPA Images | Moritz Frankenberg 1 / 20

Lesen Sie hier eine knappe Zusammenfassung – oder klicken Sie sich auf unserer Übersicht durch alle einzelnen Artikel zum Gerichtsprozess.

Unsere Berichterstattung zur Verurteilung von Christian B. im Jahr 2019: