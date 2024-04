Hannover. Die Polizei hat einen 20-Jährigen am Flughafen Hannover gefasst: Statt dem geplanten Türkeiurlaub, erwartet ihn nun die Haftstrafe.

Ein mit gleich drei Haftbefehlen gesuchter Mann ist am Flughafen in Hannover verhaftet worden. Bei einer Kontrolle des Zolls am Donnerstagmorgen bemerkten die Beamten, dass der 20-Jährige wegen zwei Verstößen gegen das niedersächsische Schulgesetz und wegen einer gefährlichen Körperverletzung gesucht wurde, teilte die Bundespolizei mit. Die insgesamt elf Tage Arrest, zu denen er verurteilt wurde, habe er nie angetreten. Auch einen dreiseitigen Aufsatz, den er über den „Sinn und Zweck der Schulpflicht“ schreiben musste, habe er nie beim Gericht eingereicht.

Da der Mann die Ersatzgeldstrafe von 650 Euro vor Ort nicht bezahlten konnte, muss er nun seine Strafe in einer Jugendarrestanstalt verbüßen. Der 20-Jährige wollte nach Angaben der Ermittler in die Türkei fliegen.

dpa