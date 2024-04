Niedersachsen. Nahe Hameln in Niedersachsen kommt es am Sonntag zu einem Unfall - drei Menschen sterben zunächst. Doch dabei blieb es nicht.

Nach einem schweren Verkehrsunfall in der Nähe von Hameln in Niedersachsen ist ein weiteres Opfer gestorben. Der 20 Jahre alte Fahrer des Autos erlag am Dienstag im Krankenhaus seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Direkt bei dem Unfall starben am Sonntag bereits drei junge Erwachsene. Der Zustand der fünften Person in dem Auto, ein 17-Jähriger aus Hameln, gilt als stabil, wie es weiter hieß.

Das Auto kam am Sonntagnachmittag auf einer Landstraße in der Nähe des Humboldtsees in Salzhemmendorf aus ungeklärter Ursache von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Ein weiteres Fahrzeug war an dem Unfall nicht beteiligt.

Auto prallt gegen Baum im Landkreis Lüchow-Dannenberg - drei Schwerverletzte

Alle drei Insassen eines Autos sind im Landkreis Lüchow-Dannenberg schwer verletzt worden, als der Wagen gegen einen Baum prallte. Der Unfall passierte am Dienstagnachmittag auf der B248 bei Platenlaase, einem Ortsteil der Gemeinde Jameln, wie die Feuerwehr am Abend mitteilte.

Der Wagen sei in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Neben der Fahrerin befanden sich zwei Jugendliche in dem Fahrzeug.

Alle drei Insassen waren, teils schwerstverletzt, im Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite sie, und anschließend brachten Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber sie in verschiedene Kliniken, wie es weiter hieß. Die B248 war zwischen Lüchow und Jameln für mehr als zwei Stunden voll gesperrt.

