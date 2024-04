Salzgitter. Über Gebhardshagen liegt am Dienstagnachmittag eine Rauchwolke. Grund dafür ist ein Heckenbrand. Feuerwehr und Polizei rücken an.

Am Dienstagnachmittag ist in Salzgitter-Gebhardshagen ein Brand ausgebrochen. Gegen 14.30 Uhr brach das Feuer aus, wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte. Eine 40 Meter lange Hecke hat aus noch unerklärlichen Gründen Feuer gefangen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gibt es keine Verletzten. Eine Garage und ein Haus in unmittelbarer Nähe wurden allerdings beschädigt.

Wie hoch der Schaden sei, kann zum derzeitigen Zeitpunkt nicht gesagt werden, so die Polizei. Auch wann der Einsatz der Feuerwehr beendet ist, ist noch unklar.

Dieser Artikel wird aktualisiert

