Hildesheim. Was braucht das Land? Den Pegelstand! Nie waren Hochwasservorhersagen so wichtig wie heute. Ein Schulterklopf-Besuch in Hildesheim.

Die Zeit vor Weihnachten ist immer so schön. Wenn von Stress die Rede ist, bezieht sich das in der Regel auf Geschenkeeinpacken oder Gänsebraten. Doch vor Weihnachten 2023 war das anders. Ganz anders, zumindest für Marlena Heunecke. Sie ist die Leiterin der niedersächsischen Hochwasser-Vorhersagezentrale in Hildesheim und hat mit ihren Kolleginnen und Kollegen die Pegelstände an den Flüssen im Blick. Und die stiegen und stiegen kurz vor Weihnachten. Regen, Regen, Regen. Dann Sturm „Zoltan“, dann wieder Regen, Regen, Regen. „Und die Bäche, die Ströme schwellen“, wie es in Schillers „Bürgschaft“ heißt.