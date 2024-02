Hannover. Die Unterrichtsversorgung hat sich leicht verbessert, doch von einer Bildungswende kann keine Rede sein, meint Michael Ahlers.

Als Niedersachsens Kultusministerin am Mittwoch zur Schuljahres-Halbzeitbilanz bat, war politisch äußerste Vorsicht angesagt. Zu verkünden hatte Julia Willie Hamburg (Grüne) zwar ein minimales rechnerisches Plus bei der sogenannten Unterrichtsversorgung. Das kleine Lichtlein am Ende eines offenbar langen, dunklen Tunnels wollte man sich auch nicht ganz kaputt reden. Psychologisch ist das auch deshalb wichtig, weil auch an Niedersachsens Schulen ja Tag für Tag Unterricht stattfindet, auch guter. Ein gestoppter Abwärtstrend, von dem die Ministerin sprach, ist aber noch kein Aufwärtstrend. Ganz nebenbei hatte die Grüne, erst seit November 2022 im Amt, der Bildungspolitik ein verheerendes Zeugnis ausgestellt. Von einer auskömmlichen Unterrichtsversorgung, also dem Bedarf an Lehrerstunden und dem Realzustand, ist das Land immer noch weit entfernt. Lehrerverbände nannten zuletzt 110 Prozent, also eine gewisse Reserve, als notwendige Größe. Denn kurzfristiger Ausfall von Stunden spielt beim statistischen Abgleich von Soll und ist gar keine Rolle. So müssen Schulen, Lehrkräfte, Schülerschaft und Eltern Tag für Tag sehen, wie sie klarkommen. Kultusminister haben in der Regel selber Kinder und wissen genau, was los ist.