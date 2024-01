Winsen. Untersuchungen der Gesundheitsbehörden haben ergeben, dass Noroviren die Ursache für zahlreiche Erkrankungen in Winsen (Aller) sind.

Die Gesundheitsbehörden haben Noroviren als Ursache für ein Infektionsgeschehen mit 76 erkrankten Kita-Kindern in Winsen (Aller) im Landkreis Celle ausgemacht. Es habe weder Unreinheiten im Trinkwasser gegeben noch hätten in der Kita verzehrte Lebensmittel das Krankheitsgeschehen ausgelöst, teilte der Landkreis am Freitag mit.

Dies hätten Untersuchungen ergeben. Dagegen seien in Stuhlproben von erkrankten Kindern Noroviren nachgewiesen worden. Die Mitte Januar erkrankten Mädchen und Jungen hatten vor allem unter Erbrechen und Durchfall gelitten. Noroviren lösen Magen- und Darmerkrankungen aus.

