Groß Schwülper. Der Bundestagsabgeordnete informierte sich über das Ausmaß der Überschwemmungen. Diese Forderungen überreichten ihm die Papenteicher.

Für den Bundestagsabgeordneten für den Wahlkreis Gifhorn-Peine, Hubertus Heil (SPD), war am Dienstagmorgen in Groß Schwülper eins schlagartig klar geworden: „Die Anschaffung einer Sandsackfüllmaschine war eine kluge Entscheidung des Kreises gewesen.“ Zusammen mit Landrat Tobias Heilmann, Gemeindebürgermeisterin Brigitte Brinkmann und Vertretern der Feuerwehr verschaffte er sich einen Überblick über die Hochwasserlage an der Oker.