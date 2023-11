Braunschweig. Auch Abstände zu Siedlungen könnten geringer werden. So will der Regionalverband in wenigen Jahren Flächen für 1000 Windräder schaffen.

Die Energiewende ist beschlossene Sache. Und die Region Braunschweig-Wolfsburg soll einen wichtigen Beitrag für mehr Windkraft liefern. So will es die rot-grüne Landesregierung in Niedersachsen. Sie hat unsere Region verpflichtet, bis Ende 2027 oder spätestens bis Ende 2032 satte 3,18 Prozent der Fläche für die Windkraft auszuweisen.