Schierke. Am Wochenende ist erstmals in diesem Winter auch unterhalb des Brockens Schnee gefallen. Die Ausflügler sind unterwegs. Die schönsten Bilder.

Sturmtief Niklas hat am Wochenende deutlich kältere Luftmassen nach Norddeutschland gebracht. Im Harz sank die Schneefallgrenze, so dass dort zum ersten Mal in diesem Winter eine dünne Schneeschicht zu finden ist. Auch die Skipisten auf dem höchsten Berg Niedersachsens, dem Wurmberg, sind von erstem Schnee überzogen. Seit Samstag hat der Harz sein Winterkleid angezogen. Die ersten Rodler oder Schneemannbauer haben sich aus dem Grund bereits am Wochenende auf den Weg gemacht. Die Harzer Schmalspurbahnen steuern weiterhin den Brocken an. Die vielleicht idyllischste Jahreszeit für den Harz hat begonnen.

Ein Schneemann steht am Parkhaus im Harzort Schierke. © dpa | Matthias Bein

In Schierke etwa bleibt es in den nächsten Tagen frostig. Temperaturen von -5 bis 0 Grad sind für die kommende Woche vorhergesagt. Immer wieder kann es zu leichtem Schneefall kommen. Die Sonne setzt sich meist nicht durch. All dies kann auch zu Straßenglätte führen. In Bad Harzburg, Braunlage und Clausthal-Zellerfeld etwa ist durch den Schneefall am Sonntagmorgen mit Schneeglätte zu rechnen. Der Winterdienst ist unterwegs und sorgt für freie Straßen. Winterausflügler sollten trotzdem vorsichtig sein.

Ein Zug der Harzer Schmalspurbahnen GmbH fährt in Richtung Brocken. © dpa | Matthias Bein

Saisoneröffnung in der Schierker-Feuerstein-Arena und Weihnachtsmärkte in Goslar, Quedlinburg und Wernigerode

Die hätten zum Beispiel auch die Schierker-Feuerstein-Arena als Ziel. Am Samstag startete dort die Eissaison, die voraussichtlich bis März andauern wird. Der Weihnachtsmarkt findet am dritten Adventswochenende statt, die regelmäßigen Eisdicos und Eisstockschießen sind weitere Höhepunkte im Kalender. Apropos Weihnachtsmarkt: Seit Freitag hat in Wernigerode der Weihnachtsmarkt geöffnet, wegen des Totensonntags heute jedoch geschlossen. Täglich ab 11 Uhr gibt es ab dem morgigen Montag wieder Programm in der Innenstadt. In Quedlinburg geht es am Mittwoch los, genauso wie in Goslar. Und dann bieten sich noch viele Wandertouren im Harz an, die Skisaison steht kurz bevor, hat allerdings noch nicht begonnen.

Besucher und Gäste sind im Harzort Schierke mit dem Schlitten am Rodelhang unterwegs. © dpa | Matthias Bein

Besucher laufen auf der Eisfläche. Die Schierker-Feuerstein-Arena startet in die Wintersaison. © ZB | Matthias Bein

Ab sofort ist die Eisfläche wieder geöffnet und lädt Besucher und Gäste zum Eislaufen ein. © ZB | Matthias Bein

Ein Schneemann mit Mütze: Entstanden in Schierke. © dpa | Matthias Bein