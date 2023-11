Bonjour tristesse: Das ist der Ausblick vom Ottofelsen im Landkreis Harz in Richtung des Brocken. Das immense Baumsterben ist Folge des Klimawandels. Schwer vorzustellen, wie das jemals wieder werden soll. „Wichtig in der Krisenprävention und Krisenkommunikation – auch beim Klimawandel – ist es, die Menschen nicht zu verlieren“, sagt Krisenexperte Frank Roselieb, „sie dürfen den Silberstreif am Ende der Krise nicht aus den Augen verlieren.“ © dpa | Julian Stratenschulte