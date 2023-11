Braunschweig. Atakan Koçtürk und Dimitri Tukuser reden über Hamas und Hass, Vorurteile und Fake News. Sind die beiden auch in Schulen willkommen?

Die Eskalation im Nahen Osten verschärft die Debatten auch hierzulande, im Einwanderungsland Deutschland. Was tun gegen Antisemitismus - auf den Straßen, in den Köpfen? Oder ist unsere Debatte von islamophoben Vorurteilen durchsetzt? Atakan Koctürk ist Muslim und Sprecher des Stadtschülerrats Braunschweig. Er findet: Genau über diese heiklen Themen müssen wir reden. Mithilfe des in solchen Dingen erfahrenen evangelischen Pfarrers und emeritierten Oberkirchenrats Klaus J. Burckhardt ist der Kontakt zu Dimitri Tukuser von der liberalen jüdischen Gemeinde Wolfsburg-Region Braunschweig e.V. entstanden. Die beiden gehören nicht nur verschiedenen Religionen an, sondern auch verschiedenen Generationen. Tukuser, der viel Erfahrung mit Sozialarbeit hat, wurde 1955 in Wilna geborenen, Koctürk im Jahr 2001 in Wolfenbüttel. Bald nach dem ersten Anruf sitzen die beiden in unserer Redaktion und kommen ins Gespräch. Damit, dass wir diese Konstellation griffig „Atakan & Dimitri“ nennen, haben die beiden kein Problem. Sofern ihr Zwiegespräch auch in Schulen auf Interesse stößt, soll „Atakan & Dimitri“ dort bald fortgeführt werden. Das Thema, daran gibt es leider keinen Zweifel, wird in den nächsten Wochen und Monaten ohnehin dringlich bleiben.