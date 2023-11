Niedersachsen: Brand in geplanter Flüchtlingsunterkunft

Wittorf In der Nacht zu vergangenem Freitag brannte es in einer geplanten Flüchtlingsunterkunft. Der Polizei-Überblick für Niedersachsen.

Gleich an drei Orten in Niedersachsen brannte es in den vergangenen Stunden. Die Brandursachen sind jeweils zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. (Symbolfoto)

Bei einem Brand in einer geplanten Flüchtlingsunterkunft in Wittorf im Landkreis Lüneburg ist ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden. In der Nacht zum Freitag sei in dem früheren Altenheim, das derzeit umgebaut werde, aus zunächst unbekannter Ursache im Wintergarten ein großflächiges Feuer ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Menschen seien nicht verletzt worden. Der Wintergarten sei ausgebrannt, weitere Gebäudeteile seien in Mitleidenschaft gezogen und mehrere Fahrzeuge beschädigt worden. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot am Brandort und konnte verhindern, dass das Feuer sich ausbreitete.

Die Ermittlungen zur Brandursache seien noch in der Nacht aufgenommen worden, teilte die Polizei mit. Derzeit könnten weder Brandstiftung noch eine technische Ursache ausgeschlossen werden. Auch der Staatsschutz sei vor dem Hintergrund der geplanten Flüchtlingsunterbringung in die Ermittlungen eingebunden.

Böller explodiert in Hand - 19-Jähriger in Delmenhorst schwer verletzt

Beim Versuch, einen Feuerwerkskörper in der Delmenhorster Innenstadt zu zünden, hat sich ein 19-Jähriger am Freitag schwer verletzt. Der illegale Böller explodierte in der Hand des Mannes, wie die Polizei mitteilte. Lebensgefahr bestehe nicht, sagte ein Sprecher.

Der Knall war lautstark gegen 2.00 Uhr nachts zu hören. Polizeibeamte vermuteten zunächst die Sprengung eines Geldautomaten und verfolgten einen Wagen, der mit hoher Geschwindigkeit aus dem Zentrum Richtung Autobahn fuhr. Die Fahrt endete allerdings vor der Notaufnahme eines Krankenhauses. Auf dem Beifahrersitz saß den Angaben zufolge der Verletzte, der um Hilfe rief. Gefahren war ein 21-jähriger Bekannter. Die Polizei ermittelt wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Laut Polizei handelte es sich vermutlich um einen sogenannten Polenböller, der in Deutschland nicht zugelassen ist. Zudem dürfen Feuerwerkskörper nur zum Jahreswechsel oder mit Genehmigung gezündet werden.

46-Jährige von Mitbewohner mit Axt in Cuxhaven bedroht

Mit einer Axt soll ein 30-Jähriger in Cuxhaven seine Mitbewohnerin bedroht und ihre Zimmertür eingeschlagen haben. Die 46-Jährige blieb bei dem Vorfall am Donnerstag unverletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie hatte telefonisch die Polizei verständigt und berichtet, ihr Mitbewohner habe sich anschließend mit zwei Begleitern in seinem Zimmer eingeschlossen. Alle seien stark betrunken gewesen.

Vor Ort wurden die Frau sowie ein Begleiter von Einsatzkräften betreut. Polizeibeamte umstellten die Adresse und verschafften sich mit einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss Zugang zu allen Zimmern. Dort beschlagnahmten sie auch die Axt. Der mutmaßliche Angreifer und seine Begleiter waren jedoch nicht mehr in der Wohnung anzutreffen. Nach ihnen wird der Polizei zufolge nun im Rahmen der regulären Streifenfahrten gesucht. Die Ermittlungen dauern an.

Brand in Bremer Reihenhaus verursacht erheblichen Sachschaden

Bei einem Brand in einem Bremer Reihenhaus ist ein erheblicher Sachschaden entstanden. Verletzt wurde bei dem Feuer am Donnerstagnachmittag niemand, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand eine Wohnung im Erdgeschoss des viergeschossigen Gebäudes in Brand, Flammen schlugen aus den Fenstern.

Entgegen ersten Meldungen waren keine Menschen mehr im Gebäude. Das Feuer breitete sich auf eine zweite Wohnung im Erdgeschoss aus. Die über dem Erdgeschoss liegenden Wohnungen wurden mit Brandrauch und Ruß kontaminiert. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Brandursache auf.

Wohnmobil einer Prostituierten im Landkreis Stade abgebrannt – Polizei sucht Zeugen

Ein Wohnmobil, das für Prostitution genutzt wurde, ist im Landkreis Stade abgebrannt. Warum das Fahrzeug in der Nacht zu Freitag Feuer fing, ist noch ungeklärt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Wohnmobil stand auf einem Parkplatz nahe der Gemeinde Himmelpforten. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Menschen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.

Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Tausend Euro. Beobachtet wurde ein Auto, das den Parkplatz in der Nacht mit hoher Geschwindigkeit verlassen haben soll. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen.

