Braunschweig Es ist die Frage aller Fragen: Schneit es am Wochenende in Niedersachsen? Was verschiedene Wettermodelle sagen und wie ein Wetter-Experte es sieht.

Schnee in Niedersachsen: Ein Zustand, an den wir uns am kommenden Wochenende gewöhnen müssen? (Symbolbild)

Vorhersage Wetter: Gibt es am Wochenende Schnee in Niedersachsen?

Der Herbst ist in der Region Braunschweig-Wolfsburg angekommen, ohne Frage. Wo vor kurzer Zeit noch sommerlich-warme Temperaturen herrschten, hat jetzt beim Niedersachsen-Wetter die Kälte das Ruder übernommen. So sehr, dass man es kaum leugnen kann. So sehr, dass Wetter-Experte Dominik Jung gerade erst von einer „brachialen Wende“ gesprochen hat, was das Wetter in Niedersachsen angeht.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat angesichts der fallenden Temperaturen bereits die ersten Frost-Warnungen für den Norden herausgegeben. Und wo Kälte und Frost sind, sind Glatteis und Schnee nicht weit weg. Oder doch? Wie sieht es für Niedersachsen in Sachen Wetter aus: Gibt es am Wochenende Schnee?

Wetter in Niedersachsen wird am Wochenende kalt – die große Frage bleibt die nach dem Schneefall

Eines vorweg – und das ist immerhin Fakt: Am vor uns liegenden Wochenende wird es kalt in Niedersachsen. In der Wetter-Prognose des DWD liest sich das Ganze dann so: Am Samstag bedeckt, im Verlauf aber nachlassender Regen, später auch ein paar Wolkenlücken. Tageshöchstwerte 7 bis 11 Grad. Abnehmender und von östlichen auf südwestliche Richtungen drehender, ab dem Vormittag schwacher bis mäßiger Wind. In der Nacht zum Sonntag stellenweise noch etwas Regen, sonst auflockernde Bewölkung. Tiefstwerte 5 bis 8 Grad. Schwacher bis mäßiger, an der See teils frischer Wind.

Auch Meteorologe Dominik Jung sagt in seinem aktuellen Youtube-Video von wetter.net Kälte voraus. Und wie ist es mit dem Schnee in Niedersachsen? Nun, an dieser Frage scheiden sich die Geister. Oder besser gesagt: die Wettermodelle. Das deutsche Wettermodell sagt ein Tief für Niedersachsen voraus. Aber keinen Schnee, sondern „nur“ Regen. Den Gegenpol dazu bildet das europäische Wettermodell, das für Norddeutschland ganz deutlich Schneefall ankündigt.

Drei verschiedene Wettermodelle: Drei verschiedene Vorhersagen für Schnee beim Niedersachsen-Wetter

Die Schneefallzone ziehe sich dabei von Berlin bis nach Hamburg, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung in seinem Video auf Youtube. Heißt: Auch weite Teile Niedersachsens würden in den Schneefallbereich für Samstagvormittag fallen. Demnach sind bis zu zehn Zentimeter Neuschnee im Bereich des Möglichen. Um das Chaos um das Niedersachsen-Wetter perfekt zu machen: Das amerikanische Wettermodell sieht zwar auch Schnee, anders als das europäische Wettermodell allerdings nicht im Norden, sondern etwas südlicher.

Entsprechend spricht Wetter-Experte Dominik Jung von einer „großen Unsicherheit“ bei der Frage, ob es am Wochenende nun schneien wird oder nicht. Das letzte Wort, so der Diplom-Meteorologe, sei noch nicht gesprochen. Er selbst hält, so Jung, einige Zentimeter Neuschnee für möglich, auch in tieferen Lagen. Viele offene Fragen also. So klar aber wie die Vorhersage, dass es am Wochenende kalt wird, ist auch noch etwas anderes beim Niedersachsen-Wetter: Bereits ab Montag soll es wieder wärmer werden bei Temperaturen bis zu 15 Grad.

