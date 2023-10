Niedersachsen-Wetter: Experte spricht von „brachialer Wende“

In unserer Region wird und bleibt es in den nächsten Tagen beim Niedersachsen-Wetter merklich kälter als im bisheirgen Verlauf des Oktobers. (Symbolbild)

Schön ist etwas anderes: Das Wetter in Niedersachsen hat den Bewohnerinnen und Bewohnern ein kaltes Wochenende beschert. Zumindest im Vergleich zu den vergangenen Wochen, in denen ein Trend absolut nicht locker ließ und dafür sorgte, dass sich auch der Oktober 2023 bis dato auf dem Weg zum wärmsten Oktober befand. So wie der September 2023, der nicht nur beim Niedersachsen-Wetter Rekorde einfuhr und zum wärmsten September seit Beginn der Aufzeichnungen mutierte.

Doch schon in der vergangenen Woche prognostizierten sowohl der Deutsche Wetterdienst (DWD) als auch der in den Medien immer wieder gern und oft zitierte Diplom-Meteorologe Dominik Jung einhellig, dass nun ein Wetter-Umschwung drohe. Einen Vorgeschmack darauf gibt auch die aktuelle DWD-Prognose. Und Jung spricht nun sogar von einer „brachialen Wetterwende“.

Deutscher Wetterdienst: So entwickeln sich die Temperaturen beim Wetter in Niedersachsen

Liegt der DWD mit seiner Vorhersage für das Niedersachsen-Wetter in dieser Woche richtig, dann wechseln sich am Montag zum Beginn der Woche Schauer und Wolken ab. Die Temperaturen erreichen bis zu 13 Grad. In der Nacht zum Dienstag werden bei Tiefstwerten um minus ein Grad gebietsweise leichter Frost und Nebel erwartet. Im Laufe des Dienstages soll sich der Nebel laut DWD nur langsam auflösen. Bei Höchsttemperaturen zwischen 9 und 13 Grad kann es zu einzelnen Schauern kommen. Und für die Tage danach macht der DWD wenig Hoffnung auf besseres Wetter in Niedersachsen.

Heißt im Detail: Am Dienstag Höchsttemperaturen um 13 Grad, im Harz um nur neun Grad. In der Nacht zu Mittwoch kann es sich beim Wetter in Niedersachsen bei örtlich leichtem Frost sogar auf bis auf minus drei Grad abkühlen. Am Mittwoch bleibt es überwiegend trocken. Die Höchstwerte liegen um 13 Grad, sie fallen in der Nacht zu Donnerstag. Am Donnerstagmorgen werden Frühwerte von sieben Grad erwartet. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 Grad im Wendland und 16 Grad im südlichen Emsland. In der Nacht zum Freitag ist bewölkt, es gibt gebietsweise Regen. Die Tiefstwerte betragen um sieben Grad Celsius.

Temperaturen beim Niedersachsen-Wetter rauschen runter: Jung spricht von „eisigem Start“ in die Woche

Die Temperaturen rauschen also in den Keller. Und Dominik Jung packt beim Blick auf das Wetter wieder einmal deutliche Worte aus. „Ich kann nur raten, die dicke Jacke, die Schals und die Handschuhe rauszuholen“, spricht der Diplom-Meteorolge von wetter. net Klartext. „Die kann man wirklich gut gebrauchen“, fügt er an. Vom „Oktober-Sommer“, so Jung in einem seiner Videos, in denen er auf Youtube das Wetter prognostiziert, „ist nichts mehr übrig geblieben“ – auch beim Blick auf das Wetter in der Region Braunschweig-Wolfsburg nicht.

Der Wettersturz wird heftig ausfallen, auf alle Fälle gefühlt extrem heftig. Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net

Der Experte, der in seinem Job als Diplom-Meteorologe auch immer wieder aufs Niedersachsen-Wetter schaut, hatte schon vorm Wochenende erklärt: „Viele werden von dem Temperatursturz ab Sonntag sicherlich überrascht sein“. Und Jung geht als Freund klarer Worte, wenn es um die Wetteraussichten geht, noch einen Schritt weiter. Er sagt: „Das wird ein eisiger Start in die neue Wetterwoche. Der Wettersturz wird heftig ausfallen, auf alle Fälle gefühlt extrem heftig.“

