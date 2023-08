Supermond: Der August endet mit einem Himmelsspektakel

Braunschweig Am Mittwoch ist der Mond der Erde so nah wie nur möglich - und zeigt sich in voller Gänze. So wird das Wetter für Mond-Gucker in Niedersachsen.

Der August ist für Astronomie-Fans ein ereignisreicher Monat. Erst regnete es dank der Perseiden etliche Sternschnuppen, dann gibt es im August gleich zwei Vollmonde. Am Mittwochabend strahlt der Mond zum zweiten Mal in diesem Monat in voller Gänze - das tut er alle 29,53 Tage. Demnach war schon am 1. August Vollmond. Jetzt folgt der „Super Blue Moon“.

Dieser August-Supermond kommt erst in 14 Jahren wieder

Uns erwartet am Donnerstag, 31. August, ein besonderes Phänomen. Der Mond reist nur 357.344 Kilometer entfernt an der Erde vorbei - so nah kommt er dem Planeten einmal im Jahr. Durchschnittlich beträgt der Abstand zwischen den beiden Himmelskörpern rund 384.000 Kilometer.

Einen Supermond gibt es nahezu jedes Jahr - aber dass ausgerechnet der zweite August-Vollmond ein Supermond ist, das passiert selten. Das nächste Mal zeigt sich der „Super Blue Moon“ im Januar 2037. In den kommenden Jahren also bleibt es Ende August beim regulären „Blue Moon“. Dieser hat seinen Namen nicht von seiner Erscheinung - der Mond leuchtet an diesen Tagen nicht blau. Woher die Bezeichnung kommt, ist nicht definitiv belegt.

So wird das Wetter für Mond-Gucker in Niedersachsen

Die Chancen, einen „Super Blue Moon“ in Niedersachsen zu beobachten, hängen vom Wetter ab. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist es in der Nacht zu Freitag von Westen her dicht bewölkt und regnerisch.

red

