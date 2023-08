Perseiden bei Braunschweig: Beste Aussichten auf Sternschnuppen

Jedes Jahr im August gibt es eine Nacht, in der man hunderte Sternschnuppen in Deutschland erblicken kann. Die sogenannten Perseiden erreichen immer am gleichen Tag ihren Höhepunkt.

Besonders viele Sternschnuppen bringt der August - den Perseiden sei Dank. Der Meteorstrom bietet Jahr für Jahr einen magischen Anblick, der mit dem bloßen Auge zu erkennen ist. Wir haben bei den Sternfreunden Braunschweig nachgefragt, wo in der Region Braunschweig-Wolfsburg die besten Plätze zum Sterngucken sind.

Perseiden: In dieser Nacht zeigen sich besonders viele Sternschnuppen

Am 12. August, also in der Nacht von Samstag auf Sonntag, sind die Perseiden auf ihrem Höhepunkt - der Sternenhagel fällt besonders üppig aus. Das Stern-Phänomen heißt so, weil es mit dem bloßen Auge so wirkt, als würde der Sternhagel dem Sternbild Perseus entspringen. Doch tatsächlich sind die vielen Sternschnuppen dem Komet 109P/Swift-Tuttle zu verdanken - auf seiner Reise entlang der Erde hat er winzige Teilchen hinterlassen, die jedes Jahr im August sichtbar in die Atmosphäre eintreten, wenn unser Planet mit der Umlaufbahn des Kometen kreuzt.

Perseiden sind in der Region Braunschweig-Wolfsburg zu sehen

„Man sollte sich am besten eine Picknick-Decke und zwei, drei Leute mitnehmen und es sich einfach gut gehen lassen“, findet Kai Berkefeld von den Sternfreunden Braunschweig-Hondelage. Der Hobby-Astronom rät davon ab, das Sterngucken zu kompliziert zu machen: „Die Perseiden kann man mit dem bloßen Auge am besten beobachten. Sie sind viel zu schnell für Fernglas und Co.“

In den Städten ist die Lichtverschmutzung besonders hoch. (Screenshot lightpollutionmap.info) Foto: lightpollutionmap.info / FMN

Wichtig sei, dass die Umgebung möglichst dunkel ist. „Innerhalb der Stadt ist es zu hell“, macht er deutlich, „zumindest in einen großen, dunklen Stadtpark sollte man gehen.“ Wer es sich mit Picknick-Decke oder Liege gemütlich gemacht hat, sollte sich mit den Füßen in Richtung Nordosten hinlegen. „Die Sternschnuppen kommen zwar aus dieser Richtung, allerdings sollte das Blickfeld auf den gesamten Himmel ausgerichtet werden und nicht nur auf das Sternbild Perseus“, weiß Sternfreund Berkefeld. Die Sternschnuppen reisen oft über den gesamten Himmel.

Hobby-Astrofotografen kommen im August auf ihre Kosten

Wer Fotos machen möchte, sollte am besten auf eine Systemkamera zurückgreifen. „Die Optik sollte so weitwinklig wie möglich sein und die Kamera leicht Richtung Nordosten ausgerichtet sein“, rät Berkefeld. Wie beim bloßen Augen auch sollte so viel vom Himmel wie möglich eingefangen werden. Fortlaufende Belichtungen von rund 30 Sekunden bei offener Blende stellen sicher, dass die Reise der ein oder anderen Sternschnuppe auf den Fotos zu sehen ist.

Die Milchstraße leuchtet über einem Windpark in der Nähe von Schleiden in der Eifel. Die Leuchtspur eines Flugzeuges und die Reflektion eines Satelliten kreuzen das Bildfeld. Foto: Henning Kaiser / dpa

Die Wetteraussichten für das Sterngucken dämpfen die Vorfreude

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wird es in der Nacht zu Sonntag in Niedersachsen wolkig und teilweise verregnet sein. So wird das Wetter in den kommenden Tagen. Doch es gibt Trost: Bis zum 24. August sind die Perseiden noch zu sehen. Bis dahin kann das Wetter freundlicher werden.

