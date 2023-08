24-jährige Autofahrerin rammt Hauswand und verletzt sich schwer

Celle Am Montag ist eine 24-Jährige in Celle von der Straße abgekommen und in ein Reihenendhaus gefahren. Dabei wurde sie in ihrem Auto eingeklemmt.

Eine 24 Jahre alte Autofahrerin hat in Celle mit ihrem Wagen eine Hauswand gerammt. Die junge Frau sei bei dem Unfall am Montag im Auto eingeklemmt worden und habe schwere Verletzungen erlitten, teilte die Polizei mit.

Aus zunächst ungeklärter Ursache sei die 24-Jährige von der Straße abgekommen, dann sei sie mit ihrem Wagen in das Reihenendhaus einer 78-Jährigen gefahren. Die Rentnerin war zu dem Zeitpunkt zu Hause, blieb aber unverletzt. Die 24-Jährige kam ins Krankenhaus. Das Technische Hilfswerk stützte die Hauswand ab. Ersten Einschätzungen zufolge war das Haus noch bewohnbar.

Quad-Fahrerin kommt von der Straße ab und verletzt sich schwer

Eine 28 Jahre alte Quad-Fahrerin hat bei einem Unfall in Bockhorst im Landkreis Emsland schwere Verletzungen erlitten. Am Montagabend sei die 28-Jährige mit ihrem Gefährt in einer leichten Linkskurve aus zunächst ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Dann streifte sie einen Metallzaun, dabei riss das rechte Hinterrad und beschädigte das Motorrad eines nachfolgenden 31-Jährigen. Die 28-Jährige wurde zunächst am Unfallort medizinisch versorgt und dann wegen ihrer schweren Verletzungen ins Krankenhaus geflogen.

Zwei Wohnhäuser wegen Gasgeruchs evakuiert - Ursache unklar

Wegen Gasgeruchs in einem Mehrfamilienhaus sind in Norden im Landkreis Aurich am Montagabend zwei Wohnhäuser evakuiert worden. Ein 58 Jahre alter Mann sei leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, teilte ein Sprecher der Polizei Norden mit.

Die Ursache für den Gasaustritt, der von der Feuerwehr per Messung nachgewiesen wurde, sei noch unklar. Der Gasversorger habe zur Sicherheit die Leitung für das betroffene Haus lahmgelegt. Nachdem das Gebäude nach der Evakuierung belüftet wurde, wurden die Wohnungen wieder freigegeben. Auch im benachbarten Haus durften die Bewohner wieder zurückkehren.

Brand in Klosterkapelle zerstört Orgel - sechsstelliger Schaden

Beim Brand einer Kapelle auf dem Gelände des Michaelisklosters in Hildesheim ist ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden. Verletzt wurde bei dem Feuer in der Nacht zum Dienstag niemand, wie die Polizei mitteilte.

In der Tagungsstätte haben sich den Angaben zufolge etwa 35 Bewohner befunden, die das Gebäude rechtzeitig verlassen konnten. Die Flammen zerstörten unter anderem eine Orgel. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar, die Polizei beschlagnahmte den Brandort. Die Ermittlungen dauerten an.

Rund 50.000 Euro Schaden nach Kellerbrand

Bei einem Kellerbrand in einem Mehrparteienhaus in Norden (Landkreis Aurich) ist ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro entstanden. Alle Bewohner und Bewohnerinnen konnten in der Nacht zum Dienstag rechtzeitig aus dem Gebäude evakuiert werden, wie die Polizei am Morgen mitteilte.

Den Angaben zufolge breiteten sich die Flammen aus dem untersten Geschoss zwar nicht in die oberen Etagen aus, doch durch den starken Rauch sind die Wohnungen dort zunächst nicht mehr bewohnbar. Eine Brandursache konnte am Dienstagmorgen zunächst nicht ausgemacht werden.

Drei Kilometer Kupferkabel gestohlen - 15.000 Euro Schaden

Da hatten die Diebe vermutlich schwer zu schleppen: Ganze drei Kilometer Kupferkabel haben bislang unbekannte Täter von einem Firmengelände im Landkreis Emsland gestohlen.

Der Tatzeitraum dürfte zwischen Samstag und Sonntag gewesen sein, gestohlen worden sei das Kabel in Lünne, einer Gemeinde der Samtgemeinde Spelle, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Schaden lag bei etwa 15.000 Euro. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de