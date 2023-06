Niedersachsen will sein Klimaschutzgesetz verschärfen

Von 2025 an soll in Niedersachsen eine Solarpflicht auch für grundlegende Dachsanierungen gelten – nicht nur für Neubauten. Die rot-grüne Koalition will die geplante Verschärfung des Klimagesetzes bald in den Landtag bringen. (Archivbild)

Niedersachsens Landesregierung hat angekündigt, die gesetzlichen Vorgaben des Landes zum Klimaschutz erneut zu verschärfen. „Alle Maßnahmen, die dem Klimaschutz dienen, werden beschleunigt“, sagte Umweltminister Christian Meyer (Grüne) am Mittwoch in Hannover und betonte: „Wir werden das sehr sozialverträglich und sehr wirtschaftsfreundlich machen.“

Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) ergänzte: „Wir werden dieses Land verändern.“ Das sei notwendig, um zukunftsfähig zu sein. Als Beispiel nannte Lies Anschlussleitungen, die nötig sein werden, um die Offshore-Windkraft von der See an Land zu holen.

In der kommenden Woche bringen die Regierungsfraktionen SPD und Grüne die geplante Verschärfung des Klimagesetzes in den Landtag ein. Die zentralen Änderungen im Überblick:

Das Ziel der Klimaneutralität soll, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, von 2045 auf 2040 vorgezogen werden. Auch die Zwischenziele für die Jahre davor werden ehrgeiziger: Bis 2030 soll der CO2-Ausstoß um 75 Prozent (statt 65 Prozent) und bis 2035 um 90 Prozent (statt 76 Prozent) gesenkt werden im Vergleich zum Jahr 1990.

Erst vor rund einem Jahr hatten die damaligen Regierungsfraktionen SPD und CDU die Klimaziele zuletzt verschärft. So wurde die angestrebte Klimaneutralität damals von 2050 auf 2045 vorgezogen, und die Ausbauziele für Erneuerbare Energien wurden angehoben.

Fridays for Future Niedersachsen zeigte sich am Mittwoch in einem Statement skeptisch gegenüber der Ankündigung der niedersächsischen Landesregierung – und kritisierte die Ziele noch immer als zu lasch. Sprecherin Nele Evers sagte: „Der Entwurf gießt zwar den Koalitionsvertrag in Gesetzesform, mit diesem wurde vergangenes Jahr ein Schritt in die richtige Richtung gemacht. Dennoch ist aufgrund fehlender konkreter und wirksamer Maßnahmen fraglich, ob die niedersächsische Landesregierung sich an ihre eigenen Ziele und das Pariser Klimaabkommen halten kann.“

