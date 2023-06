Tödlicher Unfall bei Überholmanöver im Kreis Hildesheim

Beim Überholen eines Autos in Schellerten im Landkreis Hildesheim ist ein Mann mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und ums Leben gekommen. Das Auto des 31-Jährigen berührte den Wagen des Überholten, daraufhin verlor er die Kontrolle über sein Auto und kam von der Straße ab, wie die Polizei in der Nacht zu Freitag mitteilte. Anschließend stieß er mit einer Schutzplanke und dem Baum dahinter zusammen. Das Auto prallte ab und kam etwa 20 Meter weiter auf einem angrenzenden Feld zum Stehen.

Kreis Harburg: Bankfiliale, Supermarkt und Straße wegen Sprengstoffs evakuiert

Wegen einer versuchten Geldautomatensprengung sind im Landkreis Harburg eine Bankfiliale, ein Supermarkt und Teile einer Hauptstraße evakuiert worden. Bei der missglückten Sprengung am Freitagmorgen in Buchholz in der Nordheide hätten Sprengstoffreste übrig geblieben sein können, wie die Polizei mitteilte. Daher war von Freitagmorgen bis zum Mittag der Bereich für etwa drei Stunden geräumt, bevor das Landeskriminalamt den Geldautomaten prüfen und sichern konnte. Es wurde kein Sprengstoff mehr gefunden. Die Täter sind noch auf der Flucht, die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Kreis Friesland: Polizeihubschrauber rettet Urlauberin aus dem Watt

Mit einem Hubschrauber hat die Polizei eine Urlauberin aus dem Watt zwischen Varel und Dangast im Landkreis Friesland gerettet. Laut einer Mitteilung vom Freitag wanderte die 37-Jährige am Donnerstagnachmittag am Deich entlang vom Vareler Hafen nach Dangast. An einer unwegsamen Stelle ging sie in Richtung Watt. Aus Unwissenheit habe sie eine Fläche aus Schlick betreten und sei sofort bis zur Hüfte versunken. Mit einem Mobiltelefon verständigte sie die Polizei. Weil die Flut bereits einsetzte, mussten die Retter schnell handeln. Mit dem Polizeihubschrauber habe die Frau aus dem Watt befreit und wieder an Land geflogen werden können, hieß es.

Kreis Oldenburg: Achtjähriger mit Schreckschusswaffe löst Polizeieinsatz aus

Ein acht Jahre alter Junge mit einer Schreckschusswaffe hat in Bookholzberg im Landkreis Oldenburg einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Die Einsatzkräfte wurden am Donnerstagnachmittag zunächst wegen eines vermeintlichen Gaslecks von Nachbarn ins Haus gerufen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Es sei Gasgeruch gemeldet worden. Im Haus stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein Achtjähriger wohl eine Schreckschusswaffe abgefeuert hatte. Der Junge war den Ermittlungen zufolge allein im Haus, während sich die Mutter im Garten aufhielt. Das Kind bestreitet den Beamten zufolge, die Waffe abgefeuert zu haben.

Es werde nun geprüft, wem die Waffe gehöre und wie das Kind an die Schreckschusspistole gelangt sei, teilte ein Polizeisprecher mit. Verletzt wurde niemand.

dpa

