67-Jähriger tot mit Stichverletzung in Wohnung gefunden

Ein 67 Jahre alter Mann ist in Haren (Ems) im Emsland mit einer Stichverletzung tot in seiner Wohnung gefunden worden. Die Polizei konnte sich am Mittwochnachmittag noch nicht zu den genauen Umständen äußern und ermittelt den Angaben zufolge in alle Richtungen. Gemeldet wurde der Tote am Dienstagabend von seinem Mitbewohner, der nun als Zeuge vernommen wird. Außerdem wurden mehrere Personen zur Befragung auf das Polizeikommissariat nach Meppen gebeten. Die Ermittlungen dauerten an.

Messerstiche auf 17-Jährigen – Mann in Wilhelmshaven festgenommen

Nach Messerstichen auf einen 17-Jährigen ermittelt die Polizei in Wilhelmshaven gegen einen 21 Jahre alten Mann wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Der Mann wurde festgenommen und sollte noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge kam es am frühen Dienstagmorgen zu der Tat, als der 17-Jährige mit zwei Begleitern zu Fuß auf dem Rückweg von einer Geburtstagsfeier war.

Einer der Begleiter, der 21-Jährige, soll laut der Polizei «unvermittelt und grundlos» mit einem Messer auf das Opfer eingestochen haben. Der 17-Jährige wurde mit drei Messerstichen in den Rücken und in die Brust schwer verletzt. Er kam in eine Klinik und befindet sich nicht in Lebensgefahr. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen der Tat.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten aus Niedersachsen:

Schwerer Unfall auf A1 – Lastwagenfahrer eingeklemmt

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 1 bei Bramsche (Landkreis Osnabrück) ist ein Lastwagenfahrer schwer verletzt worden. Der 62-Jährige sei am Mittwochvormittag mit seinem Sattelzug gegen einen vorausfahrenden Lastwagen geprallt und dabei eingeklemmt worden, sagte eine Sprecherin der Autobahnpolizei. Wegen eines Staus sei das zweite Fahrzeug, das einen Stahlträger geladen hatte, sehr langsam gefahren. Warum der 62-Jährige auf den Vorderwagen auffuhr, blieb zunächst unklar.

Das Führerhaus des Lastwagens wurde durch den Aufprall zerstört, der Mann wurde ins Krankenhaus geflogen. Den Angaben zufolge wurde der Fahrer des anderen Lastwagens nur leicht verletzt. Die A1 wurde in Richtung Bremen zwischen Neuenkirchen/Vörden und Bramsche voll gesperrt. Die Polizei empfahl am Mittag, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Polizei stoppt 16-jährigen Autofahrer – Verfahren auch gegen Halter

Ein 16-jähriger Autofahrer ohne Führerschein ist in Bad Salzdetfurth von der Polizei gestoppt worden. Der junge Mann sei bei einer Kontrolle in der Kleinstadt im Landkreis Hildesheim aufgefallen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Gegen den Jugendlichen wurde nach der Fahrt am Donnerstagabend ein Strafverfahren eingeleitet. Auch der Halter des Autos werde sich strafrechtlich verantworten müssen. Der 27-Jährige hätte den Wagen nicht zur Verfügung stellen dürfen, hieß es.

Keine wichtigen News mehr verpassen: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter "News-Update" anmelden!

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de