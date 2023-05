Niedersachsen: Polizei gelingt Schlag gegen Clankriminalität

Bockenem. Razzien in Hannover und Bockenem münden in zehn Festnahmen. Die Polizei stellt Heroin, Bargeld, Munition und potenzsteigernde Mittel sicher.

In einem seit 2022 geführten Strafverfahren ist Ermittlern aus Hannover und der Hildesheimer Staatsanwaltschaft am Mittwoch ein „Schlag gegen kriminelle Angehörige einer Großfamilie“ gelungen. Das berichtet die Polizei am Donnerstag.

Einsatzkräfte hatten am Mittwochvormittag über mehrere Stunden zwölf Wohnungen, zwei Gastronomiebetriebe und zwei Lauben in Kleingartenkolonien in Hannover, Ronnenberg, Langenhagen und Bockenem durchsucht. Sie beschlagnahmten gut ein Kilogramm Heroin, geringere Mengen Marihuana, mehrere elektronische Datenträger, etwa 10.000 Euro Bargeld, über 50 Schuss scharfe Pistolenmunition sowie über 100 Packungen potenzsteigender Mittel und diverse andere Medikamente. Darüber hinaus wurden vier Vermögensarreste in einer Gesamthöhe von ca. 450.000 Euro erwirkt.

Razzia gegen Großfamilie: Mehrere Personen kommen in Untersuchungshaft

Eine Haftrichterin des Hildesheimer Amtsgerichts schickte zudem mehrere Personen in Untersuchungshaft. Es handelt sich dabei um neun Männer im Alter von 30 bis 56 Jahren und eine 51-jährige Frau. Acht Haftbefehle wurden im Bereich der Polizeidirektion Hannover vollstreckt. Sechs Personen kamen in verschiedene Justizvollzugsanstalten – zwei der Haftbefehle wurden „jeweils gegen eine engmaschige Meldeauflage außer Vollzug gesetzt“, heißt es.

„Die Ermittlungen gegen die Angehörigen des kriminellen Clans hatten ihren Ursprung in den Chat-Auswertungen der kryptierten Kommunikationsanbieter EncroChat und SkyECC“, erklärt die Polizei weiter. Wegen des Verdachts der illegalen Einfuhr von Betäubungsmitteln und des Handels mit Heroin im dreistelligen Kilogramm-Bereich hatte das Amtsgericht die Durchsuchungsbeschlüsse erlassen. „Die Ermittlungen dauern weiterhin an.“

red

