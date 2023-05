Unfall mit zwei Lkw bei Verden - Schweineköpfe auf Fahrbahn

Verden (Aller). Außerdem: Toter aus See geborgen, vermutlich Badeunfall. Pferd stürzt auf Reiterin - 25-Jährige in Lebensgefahr.

Ein Unfall zwischen einem mit Schweineköpfen beladenen Lastwagen und einem zweiten Lkw hat auf der A27 im niedersächsischen Landkreis Verden für eine Vollsperrung gesorgt. Durch den Zusammenstoß verteilten sich die geladenen Schweineköpfe auf der Fahrbahn. Die Polizei sperrte die A27 in Höhe der Anschlussstelle Verden-Nord in der Nacht zu Dienstag zunächst in beide Richtungen ab, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Unfallhergang war laut Angaben eines Feuerwehrsprechers am frühen Dienstagmorgen noch unklar.

Einsatzkräfte hätten die beiden Fahrer - eine Frau und einen Mann - nach dem Unfall gegen 1.05 Uhr jeweils aus ihren Lkw befreien müssen. Der Mann wurde schwer in seiner deformierten Fahrgastzelle eingeklemmt, wie der Feuerwehrsprecher sagte. Die Feuerwehr war den Angaben zufolge mit rund 50 Kräften vor Ort.

Toter aus See geborgen - vermutlich Badeunfall

Ein Toter ist aus einem See in Sande (Landkreis Friesland) geborgen worden. Menschen hatten den leblosen Mann am Montag auf dem Sander See treiben sehen, wie ein Polizeisprecher sagte. Daraufhin wurde der 71-jährige Mann von Rettungsschwimmern aus dem Wasser gezogen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge handelte es sich vermutlich um einen Badeunfall.

Pferd stürzt auf Reiterin - 25-Jährige in Lebensgefahr

Eine junge Reiterin ist in Isernhagen in der Region Hannover von ihrem Pferd gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Die 25-Jährige war mit anderen Reitern am Montagabend auf einem Feldweg unterwegs, als die Tiere plötzlich scheuten, wie ein Polizeisprecher sagte. Sie fiel von ihrem Pferd, das wenige Sekunden später auf sie stürzte. Die Frau blieb nicht ansprechbar am Boden liegen und kam ins Krankenhaus. Die anderen Reiter wurden nicht verletzt.

