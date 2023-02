Niedersächsischer Ex-Ministerpräsident Glogowski wird 80

Braunschweig. Zum 80. Geburtstag des SPD-Urgesteins haben sich in seiner Heimat in Braunschweig zahlreiche SPD-Größen angekündigt, um mit ihm zu feiern.

Sein Name wird in Niedersachsen von SPD-Größen in Bund und Land umrandet. Gerhard Glogowski war als Regierungschef Nachfolger von Gerhard Schröder und Vorgänger von Sigmar Gabriel (alle SPD). Selbst im Amt des Landesvaters war er nur kurz von 1998 bis 1999. Deutlich länger war Glogowski zuvor Innenminister und Stellvertreter im Kabinett Schröder. Am Samstag feiert der Braunschweiger Ehrenbürger seinen 80. Geburtstag.

Die Stadt Braunschweig richtet für Glogowski, der von 1976 bis 1981 und von 1986 bis 1990 zweimal Oberbürgermeister war, einen Festakt aus. Zu der Feier in der Dornse des Altstadtrathauses werden neben Ministerpräsident Stephan Weil auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (alle SPD) erwartet. Seit 2008 ist der Sozialdemokrat Ehrenbürger der zweitgrößten Stadt des Landes.

Braunschweiger Oberbürgermeister a.D.

„Ich freue mich sehr auf den Geburtstag“, sagte Glogowski vorab der Deutschen Pressen-Agentur in Braunschweig. Auch wenn er im Alter das ein oder andere Wehwehchen aushalten müsse, mache er das gern. Mit den geplanten Rednern zum Festakt verbinde ihn ein freundschaftliches Verhältnis. Der neue Bundesverteidigungsminister Pistorius etwa war persönlicher Referent und Büroleiter für Glogowski.

Ein besonderer Gast sei für ihn der frühere Magdeburger Oberbürgermeister, Wilhelm Polte (ebenfalls SPD). Zusammen haben beide nach der Wiedervereinigung die 1987 gegründete Städtepartnerschaft der beiden Städte gestaltet und den Aufbau der SPD in Sachsen-Anhalt vorangetrieben. Nach dem Festakt will Glogowski seinen Geburtstag noch in engsten Familienkreis weiterfeiern. dpa

