Lkw-Fahrer starb bei Auffahrunfall

Ein Lkw-Fahrer ist am Montag bei einem Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden und gestorben. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Mann auf der Autobahn 1 zwischen Bremen und Hamburg im Landkreis Rotenburg unterwegs, als er mit seinem Lastwagen auf einen Sattelzug auffuhr. Der 48-Jährige wurde in seiner Fahrerkabine eingeklemmt und starb an den Folgen des Unfalls in der Nähe von Sittensen. Unklar ist bislang noch, warum der Mann auf den Sattelzug auffuhr, wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt.

Zu der Höhe des Sachschadens machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Autobahn ist an der Unfallstelle vollständig in Fahrtrichtung Hamburg gesperrt. Die Polizei konnte nicht einschätzten, wie lange die Sperrung dauern wird.

Fünf Menschen bei Unfall in Lingen verletzt

Fünf Menschen sind am Montag bei einem Autounfall in Lingen (Landkreis Emsland) teils schwer verletzt worden. Alle Beteiligten wurden in Kliniken gebracht, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen übersah eine 35-jährige Autofahrerin beim Linksabbiegen den Wagen eines 76-jährigen Fahrers. Ein siebenjähriges Mädchen und ein fünfjähriger Junge aus dem Auto der mutmaßlichen Unfallverursacherin wurden ebenso leicht verletzt wie die 73-jährige Beifahrerin aus dem entgegenkommenden Auto. Den Schaden bezifferte die Polizei mit mindestens 10.000 Euro.

Jugendliche sollen in Hannover 93-Jährige ausgeraubt haben - Zeugen gesucht

Zwei 14 und 16 Jahre alte Jugendliche sollen in Hannover eine 93 Jahre alte Frau geschlagen und ausgeraubt haben. Die beiden stehen im dringenden Tatverdacht, die Seniorin schwer verletzt zu haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Frau befinde sich nach der Tat vom Sonntagnachmittag nicht mehr in Lebensgefahr. Die Ermittler hoffen auf Hinweise zu dem Überfall im Stadtteil Ricklingen.

Zeugen hatten Polizei und Rettungsdienst alarmiert. Nach dem Polizeibericht sahen sie, wie zwei Jugendliche mit einer Damenhandtasche rannten. Kurz darauf entdeckten sie die verletzte Frau in einer Unterführung. Fahnder stießen wenig später auf die beiden Jugendlichen, die jetzt im Verdacht stehen, den Raub begangen zu haben. Sie wurden nach der Identitätsfeststellung den Erziehungsberechtigten übergeben.

Schwerer Raub mit gefesseltem Opfer in Oldenburg - Zeugen gesucht

Bei einem Verkaufsgespräch um Bekleidungsstücke in Oldenburg hat der vermeintliche Käufer den Anbieter gefesselt und ausgeraubt. Anschließend floh der Täter am Sonntagabend mit Beute in mittlerer dreistelliger Höhe, wie die Polizei am Montag mitteilte. Auf einer Onlineplattform war vereinbart worden, sich vor dem Haus des 29 Jahre alten Opfers zu treffen. Als die beiden in der Wohnung in Streit um den Verkauf gerieten, zog der Täter ein Messer und zwang das Opfer sich ohne Gegenwehr fesseln zu lassen, wie es weiter hieß. Der junge Mann durchsuchte die Wohnung nach Wertgegenständen. Der Mieter konnte sich später befreien und die Polizei verständigen.

Die Polizei Oldenburg hat Ermittlungen wegen schweren Raubes und Freiheitsberaubung aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen Hinweise nimmt die Polizei unter der 0441 790 4115 entgegen.

dpa

