Andreas Philippi (SPD, links), neuer Gesundheitsminister in Niedersachsen, Stephan Weil (SPD, Mitte), Ministerpräsident von Niedersachsen, und Daniela Behrens (SPD, rechts), neue Innenministerin in Niedersachsen, stehen am Mittwoch während einer Unterbrechung der Plenarsitzung mit ihren Ernennungsurkunden im Landtag.