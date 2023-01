Autofahrer bei Zusammenstoß mit Baum lebensgefährlich verletzt

Rettungskräfte sind an einer Unfallstelle neben einem Autowrack im Einsatz. Ein Autofahrer ist im Landkreis Cloppenburg mit einem Baum kollidiert und lebensgefährlich verletzt worden. Zuvor war er in einer Kurve in Löningen von einer Straße abgekommen, wie die Polizei in der Nacht zum Donnerstag mitteilte.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten aus Niedersachsen:

Lkw kippt auf Autobahn 7 bei Hannover um

Ein Lkw ist auf der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Süden aus noch ungeklärter Ursache umgekippt. Der Unfall ereignete sich in der Region Hannover zwischen Großburgwedel und Altwarmbüchen gegen 4.30 Uhr. Bis auf den Fahrer des Lkws habe es keine Verletzten gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei Hannover.

Die Autobahn 7 ist in Fahrtrichtung Süden auf zwei Streifen weiterhin befahrbar, wie ein Sprecher sagte. Wie lange die Einschränkung des Verkehrs andauern wird, konnte die Polizei am Morgen noch nicht abschätzen.

dpa

