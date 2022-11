A2: Lkw-Fahrer verliert Bewusstsein – Kollege stoppt Fahrzeug

Ein Lkw-Fahrer ist einem bewusstlosen Kollegen zu Hilfe gekommen und hat das tonnenschwere Fahrzeug auf der Autobahn 2 bei Hannover gestoppt. Ein 57 Jahre alter Lkw-Fahrer hatte am Steuer das Bewusstsein verloren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der führerlose Lkw fuhr auf der A2 Richtung Dortmund zuerst gegen die Mittelschutzplanke, rollte dann über alle Fahrstreifen nach rechts und streifte einen Sattelzug. Danach krachte das Fahrzeug in die rechte Schutzplanke und rollte weiter.

Ein nachfolgender Lkw-Fahrer hielt sein Fahrzeug an und sicherte so die Unfallstelle ab. Dann lief der 55-Jährige zu dem rollenden Lkw, sprang in das Führerhaus und stoppte das Fahrzeug. Weshalb der Fahrer bewusstlos wurde, war zunächst unklar. Der Unfall ereignete sich bereits am vergangenen Montag. Er wurde mit der Dashcam am Lkw des 55-Jährigen aufgezeichnet.

Landkreis Goslar: 20-Jähriger überschlägt sich mit Auto und wird schwer verletzt

Ein 20-Jähriger hat sich mit seinem Wagen im Landkreis Goslar überschlagen und ist dabei schwer verletzt worden. Der junge Mann aus Göttingen sei in der Nacht zu Sonntag zunächst links von der Fahrbahn abgekommen und habe einen Baum gestreift, teilte die Polizei mit.

Sein Auto überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Unfall ereignete sich auf der B241 von Clausthal-Zellerfeld nach Osterode in der Nähe von Buntenbock. Laut Polizei hatten die Rettungskräfte zunächst lebensgefährliche Verletzungen vermutet, nach Bergung des Fahrers habe man bezüglich der Schwere der Verletzungen jedoch Entwarnung geben können. Der junge Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die genaue Unfallursache ist noch unklar.

Angriff auf Rettungskräfte nach Autounfall mit sechs Verletzten in Stade

Nach einem Verkehrsunfall mit sechs Verletzten in Stade ermittelt die Polizei gegen zwei Personen unter anderem wegen Widerstands gegen Rettungskräfte. Möglicherweise würden noch gegen weitere Personen Verfahren eröffnet, teilten die Beamten am Sonntag mit.

Sie waren am späten Samstagabend zunächst nur wegen des Unfalls alarmiert worden. Kurz danach wurde eine Schlägerei mit bis zu 30 Beteiligten an der Unfallstelle gemeldet. Auch Rettungskräfte würden massiv behindert und angegriffen, hieß es. Daraufhin fuhren insgesamt 13 Streifenwagen zu dem Einsatzort in einem Gewerbegebiet.

Eine 25-Jährige, die von einer Feier in der Nähe kam, war mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt. Nach ihren Angaben hatte sie ein entgegenkommender Wagen geblendet, der mutmaßliche Unfallverursacher sei geflüchtet. Die Fahrerin und drei Mädchen im Alter von 2, 6 und 12 Jahren zogen sich leichte Verletzungen zu, zwei weitere 15 und 36 Jahre alte Mitfahrerinnen wurden schwer verletzt.

Familienangehörige hätten die Rettungsarbeiten durch ihr aggressives Verhalten erheblich beschwert, teilte die Polizei weiter mit. Schließlich sei die Unfallstelle auch mit Hilfe eines Diensthundes weiträumig abgesperrt worden. Auch die Notaufnahmen der Krankenhäuser, in die die Verletzten kamen, hätten von der Polizei überwacht werden müssen.

Die Ermittler hoffen jetzt auf Zeugenhinweise zu dem mutmaßlichen Unfallverursacher, der dem Auto der 25-Jährigen mit Fernlicht entgegen gekommen sein soll.

Lesen Sie weitere Meldungen aus Niedersachsen:

Betrunkener 40-Jähriger mit E-Scooter in Garbsen unterwegs

Ein betrunkener 40-Jähriger ist mit einem Leih-E-Scooter in der Region Hannover in Schlangenlinien unterwegs gewesen. Die Polizei stoppte den Fahrer am Sonntagmorgen in Garbsen. Ein Alkoholtest ergab 1,54 Promille, wie die Polizei mitteilte. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, denn bei E-Scootern gelten laut Polizei die gleichen Promillegrenzen wie für Autofahrer.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de