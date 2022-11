Tödlicher Unfall in Harburg: Auto erfasst Fußgängerin

Bei einem Unfall in der Nähe von Melle, Kreis Osnabrück, wurden ein elfjähriges Mädchen un eine junge Frau lebensgefährlich verletzt. Das Kind wurde mit einem Rettungshubraubscher in ein Krankenhaus geflogen. (Symbolbild)

Eine 58-jährige Fußgängerin ist in Fliegenberg (Landkreis Harburg) von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Die Frau habe sich am späten Freitagabend aus noch unbekannten Gründen am Ortsausgang auf der Fahrbahn aufgehalten, teilte die Polizei am Samstag mit. Sie starb trotz Wiederbelebungsversuchen noch an der Unfallstelle. Der 60 Jahre alte Autofahrer erlitt einen Schock. Jetzt soll den Beamten zufolge unter anderem ein Gutachten zur Geschwindigkeit des Autos sowie zu den Sichtverhältnissen erstellt werden.

Junge Frau und Kind bei Autounfall lebensgefährlich verletzt

Beim Zusammenstoß zweier Autos in der Nähe von Melle im Landkreis Osnabrück sind ein elfjähriges Mädchen und eine junge Frau lebensgefährlich verletzt worden. Das Kind sei am Freitag mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Elfjährige saß mit einem siebenjährigen Jungen in einem Auto, das von einer 42-Jährigen gelenkt wurde. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet die Frau laut Polizei in den Gegenverkehr und stieß mit einem anderen Wagen zusammen.

Die 24 Jahre alte Fahrerin des anderen Wagens wurde wie das Mädchen lebensgefährlich verletzt. Die 42 Jahre alte mutmaßliche Unfallverursacherin und der Siebenjährige erlitten leichte Verletzungen.

Auto nimmt Bus die Vorfahrt – Vier Verletzte bei Unfall in Osnabrück

Mindestens vier Menschen sind am Freitagabend beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Linienbus in Osnabrück verletzt worden. Ein Fahrgast liege mit schweren Verletzungen auf der Intensivstation eines Krankenhauses, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Drei weitere Menschen wurden demnach leicht verletzt. Die Fahrgäste seien bei dem Zusammenstoß in dem Bus gestürzt.

Der Polizei zufolge hatte das Auto an einer Kreuzung die Vorfahrt des Busses missachtet. Die Meller Straße wurde komplett gesperrt. Rettungsdienst und Polizei waren mit einem großen Aufgebot vor Ort.

65-Jähriger bei versuchtem Raub in Cloppenburg verletzt

Ein Unbekannter hat in Cloppenburg einen 65-Jährigen verletzt, weil er dessen Geldbörse stehlen wollte. Nach Angaben der Polizei vom Samstag schlug er seinem Opfer ins Gesicht und trat auf den Mann ein, als dieser am Boden lag. Der 65-Jährige habe am Freitag laut nach Hilfe gerufen, der Täter sei ohne die Geldbörse geflüchtet. Das Opfer wurde im Gesicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nach einem sportlichen, dunkel gekleideten Unbekannten im Alter von 30 bis 35 Jahren.

Landkreis Diepholz: Brand auf Recyclinghof in Stuhr

Auf einem Recyclinghof in Stuhr (Landkreis Diepholz) hat es in der Nacht zum Samstag gebrannt. In der Halle im Ortsteil Brinkum stand Wertstoffmüll in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Das Gebäude brannte zwar nicht, dennoch entstand ein Schaden an der Halle, der nach ersten Einschätzungen der Polizei im niedrigen fünfstelligen Bereich liegt. Teile des Gebäudes seien für die Löscharbeiten entfernt worden, die Flammen hätten insbesondere das Dach beschädigt.

Man gehe nicht von Brandstiftung aus, sondern nehme an, dass sich etwas im Müll selbst entzündet habe, sagte ein Polizeisprecher. Die Ursache blieb zunächst unklar. Das Feuer sei in der Nacht unter Kontrolle gewesen, allerdings hätten vereinzelte Glutnester im Müll die Arbeit der Feuerwehr erschwert, so dass diese noch am Morgen im Einsatz gewesen sei. Menschen seien nicht verletzt worden.

