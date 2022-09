Schwerverletzter Radler nach Kollision mit Pkw in Wolfsburg

Wolfsburg. Der bislang unbekannte Pkw-Fahrer flüchtete zu Fuß. Der Unfall ereignete sich am Montagabend in der Heßlinger Straße. Die Polizei sucht nun nach ihm.

Ein Radfahrer ist am Montagabend in Wolfsburg von einem Pkw angefahren und schwer verletzt worden (Symbolfoto).

Bei einem Unfall am Montagabend auf einem Fußgängerweg an der Heßlinger Straße Ecke An der Vorburg hat ein bislang unbekannter Ford-Fahrer einen 41-Jährigen Radfahrer aus Wolfsburg angefahren und schwer verletzt. Der Ford-Fahrer war nach Angaben der Polizei auf der Heßlinger Straße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. Zeitgleich fuhr der Fahrradfahrer aus der Porschestraße kommend über den Fußgängerüberweg in der Heßlinger Straße Ecke An der Vorburg. Dabei wurde der 41-Jährige von dem Pkw-Fahrer übersehen, und es kam zu dem Zusammenstoß. Sofort leistete ein Passant Erste Hilfe und verständigte den Rettungsdienst. Dieser fuhr ihn zur weiteren Behandlung ins Klinikum.

Der Ford-Fahrer hielt zunächst an und stieg aus seinem Fahrzeug. Kurze Zeit später flüchtete er unvermittelt zu Fuß in Richtung Autostadt. Geistesgegenwärtig nahmen vier Passanten die Verfolgung auf, brachen diese jedoch ab, als der Unbekannte auf die Bahngleise lief und sich weiter in Richtung Berliner Brücke entfernte. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die eingesetzten Polizeibeamten verlief negativ. Der Pkw wurde sichergestellt.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten aus Niedersachsen:

Pkw-Fahrer flüchtet – Polizei Wolfsburg erbittet Hinweise

Bei dem Fahrer soll es sich um einen einen etwa 1,80 Meter großen, schlanken Mann handeln. Er hatte kurz geschorene Haare und war mit einem grünlich-blauen T-Shirt, einer kurzen Hose und weißen Schuhen bekleidet. Zeugen, die Hinweise zu dem geflüchteten Pkw-Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfsburg unter (05361) 46460 zu melden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de