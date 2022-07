Tödlicher Tauchunfall: 50-Jähriger verunglückt in Niedersachsen

Hemmoor. Im Kreis Cuxhaven ist es am Sonntag zu einem tödlichen Unfall gekommen. Im Kreis Northeim fand die Feuerwehr in einer brennenden Wohnung eine Leiche.

Ein 50 Jahre alter Taucher ist bei einem Tauchgang im Kreidesee in Hemmoor tödlich verunglückt. Der Mann war am Sonntag mit seiner Ehefrau in dem See im Landkreis Cuxhaven unterwegs, als es in etwa 20 Metern Wassertiefe zu „Tarierungsproblemen“ kam, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Tarieren bezeichnet beim Tauchen den Ausgleich von Auftrieb und Abtrieb. Das Ehepaar habe sich dann entschlossen, gemeinsam langsam aufzutauchen, sagte der Sprecher. In einer Tiefe von sechs bis acht Metern hätten sich die beiden aus den Augen verloren.

Kräfte der Feuerwehr und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) rückten an, um den See am Sonntagnachmittag abzusuchen. Der Taucher wurde laut Polizei schließlich leblos in 50 Metern Wassertiefe gefunden. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. In der ehemaligen Kreidegrube verunglücken immer wieder Taucher tödlich. Der bis zu 60 Meter tiefe Kreidesee Hemmoor ist bei Tauchern unter anderem wegen seiner klaren Sichtverhältnisse unter Wasser beliebt. Außerdem sind dort noch Reste des alten Tagebaus zu entdecken – etwa Gebäude, Straßen, Laternen oder Brücken. Bis in die 1970er-Jahre wurde dort Kreide für die Zementherstellung abgebaut.

Feuerwehr findet Leiche in brennender Wohnung im Kreis Northeim

Die Feuerwehr hat in einer brennenden Wohnung im Landkreis Northeim eine Leiche gefunden. Das Feuer brach am Montagmorgen aus, wie die Polizei mitteilte. Beim Eintreffen der Feuerwehr sei bereits dichter Qualm aus der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Uslar gedrungen. Die Polizei hat Ermittlungen zur Ursache des Feuers und zur Identität der toten Person aufgenommen.

Autofahrer prallt gegen einen Baum und wird schwer verletzt

Ein 40 Jahre alter Autofahrer ist am Sonntagabend in einer Kurve auf der Landesstraße 58 bei Lünne von der Straße abgekommen und lebensgefährlich verletzt worden. Der Fahrer stürzte eine Böschung hinab und prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum, wie die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim am Montag mitteilte. Die Feuerwehr konnte den im Auto eingeklemmten Mann aus dem Auto befreien. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus transportiert. Die Polizei stellt nun Untersuchungen zur Unfallursache und der Identität des Mannes an. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

