Tödlicher Unfall auf Emder Volksfest: 18-Jährige stirbt

Bei einem Unfall auf dem Emder Matjesfest ist in der Nacht zu Sonntag eine junge Frau ums Leben gekommen. „Eine 18-jährige Angestellte eines Fahrgeschäftes geriet zwischen den Boden und das Fahrgeschäft, als dieses in Fahrt war“, teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach starb die Frau kurz nach dem Unfall im Krankenhaus.

Blick in einen Lastwagen auf dem Schützenplatz. Ein Fahrgeschäft auf dem Emder Matjesfest wurde über Nacht abgebaut und gegenüber vom Schützenplatz in Emden abgestellt. Bei einem Unfall auf dem Emder Matjesfest ist in der Nacht zu Sonntag ein Mensch ums Leben gekommen. Es habe einen Betriebsunfall mit einer tödlich verletzen Person gegeben, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Foto: Lars Klemmer / dpa

Weitere Informationen wollte die Polizei mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen zunächst nicht geben. Absprachen mit der Staatsanwaltschaft seien nötig, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor hatte die „Ostfriesen-Zeitung“ über den Unfall berichtet. Das Fahrgeschäft wurde kurz nach dem Unfall abgebaut.

Der Oberbürgermeister von Emden, Tim Kruithoff (parteilos), zeigte sich tief bewegt. „Mein aufrichtiges Mitgefühl gilt der Familie der Verstorbenen und allen, die sie lieb haben. Dieses Leid ist unvorstellbar und macht mich sprachlos“, schrieb er auf der Internetseite der Stadt. Er denke auch an die Betreiber des Fahrgeschäftes, alle Schaustellerfamilien und die Veranstalter, für die das tragische Unglück ein schwerer Schlag sei.

„Die 31. Emder Matjestage sollten ein beschwingtes und freudiges Fest nach der Phase der Pandemie werden“, schrieb der Politiker. Über der Veranstaltung liege nun der dunkle Schatten der Trauer.

Das Matjesfest läuft seit vergangenem Donnerstag und war bis zu diesem Sonntag geplant. Damit feiert die Seehafenstadt die Heringsspeise, die an Dutzenden Ständen angeboten wird. Bei dem Fest traten Shanty-Sänger und Piraten-Chöre auf Bühnen rund um den Hafen auf. Zudem wurde ein Jahrmarkt und ein Kinderfest organisiert.

Zweijährige wird auf Supermarktparkplatz angefahren

Ein zwei Jahre altes Mädchen ist bei einem Unfall auf einem Supermarktparkplatz in der Region Hannover schwer verletzt worden. Der Vater hatte demnach das Auto am Samstag in Garbsen geparkt und das Kind aussteigen lassen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Mädchen riss sich von seiner Hand los und lief zwischen den abgestellten Fahrzeugen zur Zufahrt des Parkplatzes. Dort stieß die Zweijährige seitlich mit dem Auto einer 46-Jährigen zusammen. Das Mädchen erlitt einen Unterschenkelbruch und kam ins Krankenhaus.

Lesen Sie außerdem:

Mann schießt in Vorwerk auf einen Verwandten

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei alkoholisierten Verwandten ist ein 41-Jähriger Mann durch einen Schuss leicht verletzt worden. Am Samstag habe ein 33-Jähriger in Vorwerk (Landkreis Rotenburg) mit einem CO2-Druckluftrevolver auf seinen Verwandten geschossen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Schütze flüchtete, wurde jedoch kurze Zeit später von der Polizei festgenommen. Gegen beide Männer wurden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet.

Wohnhaus geht in Flammen auf

Bei einem Brand im Landkreis Osnabrück ist ein Wohnhaus zerstört worden. Die Bewohner konnten sich und ihre Katze retten, verletzt wurde niemand. Ein Anwohner habe am Samstag Rauch in dem freistehenden Haus in einer Ferienhaussiedlung in Rieste gesehen und den Notruf gewählt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Gebäude bereits im Vollbrand. Die Feuerwehr löschte die Flammen, der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 200 000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar, die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Männer bedrohen Gäste mit Schreckschusswaffe

Zwei Männer haben bei einer Feier im Landkreis Leer Gäste mit einer Schreckschusswaffe bedroht und drei Besucher mit einem Teleskopschlagstock verletzt. Die beiden 19- und 21-Jährigen tauchten auf der privaten Feier am Samstag in Detern auf und bedrohten die Gäste, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Eine 46-Jährige verletzten sie mit dem Schlagstock am Kopf, einen 35-Jährigen und einen 16-Jährigen an der Hand. Dann verschwanden die beiden und zeigten kurz darauf zwei 14 Jahre alten Mädchen die Waffe. Diese liefen weg. Die Polizei entdeckte die beiden Täter nach einer Fahndung in einer Wohnung und stellte die Waffen sicher. Der 19-Jährige leistete Widerstand und verletzte zwei Beamte leicht. Die Täter kamen in Gewahrsam.

dpa

